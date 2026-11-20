Nayib Bukele formalizó su intención de permanecer otros seis años al frente de El Salvador al registrar su candidatura presidencial junto con Félix Ulloa, quien buscará continuar como vicepresidente.

Ambos se inscribieron ante el Tribunal Supremo Electoral pocas horas antes de que concluyera el plazo establecido para presentar aspirantes a los comicios de 2027.

Nayib Bukele va por otro mandato presidencial

Frente a las instalaciones del organismo electoral, el mandatario defendió la continuidad de su proyecto político y aseguró que el país necesita otros seis años de su administración.

También destacó los resultados de su estrategia de seguridad con la que El Salvador pasó de ser la nación más insegura del mundo a la más segura del continente.

El partido Nuevas Ideas eligió a Bukele como su candidato durante las votaciones internas celebradas en julio, en las que fue el único aspirante a la presidencia.

El presidente de la República, Nayib Bukele, manifestó que todos los partidos políticos pueden participar en el proceso electoral de 2027. pic.twitter.com/vUZldQoZWh — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) November 20, 2026

La legislación salvadoreña establece que los partidos deben realizar elecciones primarias para que sus militantes participen en la selección de candidatos.

En el proceso de Nuevas Ideas también se eligieron aspirantes a diputaciones y consejos municipales mediante votaciones presenciales con dispositivos electrónicos.

¿Cómo ha sido el mandato de Nayib Bukele?

Nayib Bukele llegó a la presidencia en junio de 2019, cuando se presentó como una alternativa a los dos partidos que habían dominado la política salvadoreña: Arena, que gobernó durante 20 años, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que permaneció una década en el poder.

Su popularidad ha crecido gracias a la reducción de los índices de violencia, donde la estrategia contra las pandillas es uno de los principales respaldos de su gobierno.

Desde marzo de 2022 permanece vigente su orden que ha permitido detener a más de 92 mil personas, decomisar 5 mil 451 armas, 12 mil 110 vehículos y 24 mil 955 teléfonos celulares.

Si Nayib Bukele obtiene la victoria en las elecciones del 28 de febrero de 2027, permanecerá en el poder hasta 2033, consolidando un tercer periodo presidencial consecutivo.