Notas
-
Megajuicio al grupo criminal más grande de El Salvador: acusan a 500 cabecillas de 47,000 delitos
El Salvador activa la Inteligencia Artificial para desmantelar a la MS-13. Sanguinarios jefes de la pandilla enfrentan sus crímenes y serán procesados por algoritmos y testigos clave.
-
El Salvador aprueba cadena perpetua para homicidas y terroristas
Expertos dicen que la cadena perpetua no siempre garantiza una sostenida reducción del crimen, si no se acompaña de políticas integrales en El Salvador.
-
"Si fuera Presidente de México, declararía la guerra a los criminales": Ricardo B. Salinas Pliego
En una conversación con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Ricardo B. Salinas Pliego reveló que, al igual que el mandatario, su prioridad sería trabajar por la seguridad de los mexicanos.
-
VIDEO: Hombre de 80 años muere al caer de un camión en movimiento en El Salvador
El adulto mayor perdió la vida tras el golpe de cabeza que recibió al momento de caer del camión en La Paz, El Salvador; así fue captado en video.
-
Bukele presume apoyo de Estados Unidos pese a críticas por su reforma que autoriza su reelección
El presidente Nayib Bukele logra respaldo oficial del gobierno de Trump tras reforma que le permite la reelección indefinidamente en El Salvador.
-
El Salvador aprueba reelección presidencial indefinida: ¿qué implican las reformas?
El Congreso de El Salvador aprobó permitir la reelección presidencial indefinida y ampliar el periodo presidencial a seis años. Conoce los cambios.