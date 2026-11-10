La recomendación del Gobierno de México de contar con una mochila de emergencia despertó dudas entre la población, luego de que comenzaran a circular mensajes relacionados con posibles riesgos internacionales.

Sin embargo, las autoridades aclararon que no existe información sobre alguna amenaza que represente un peligro para el país ni se ha emitido una alerta extraordinaria.

Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre, Sheinbaum fue cuestionada sobre el llamado a preparar estos artículos y descartó que esté relacionado con una situación de riesgo nacional o internacional.

“No tenemos información de que pueda haber algún peligro, o una situación internacional o nacional que requiera de una alerta específica”, señaló.

No obstante, se recomendó contar con la mochila de emergencia para las personas que habitan en zonas susceptibles a sismos, inundaciones o huracanes deben contar con artículos básicos para enfrentar cualquier eventualidad.

¿Qué es una mochila de emergencia y para qué sirve?

Se trata de una mochila que concentra artículos indispensables para atender las necesidades básicas de una persona o familia durante una situación de riesgo.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, debe prepararse con anticipación y contener suministros que permitan afrontar las primeras 72 horas posteriores a un desastre.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Algunas de las cosas primordiales son las siguientes:

Radio portátil: que funcione sin internet para recibir información y avisos de las autoridades.

Botiquín de primeros auxilios: con materiales básicos para atender lesiones.

Medicamentos: especialmente aquellos que utilizan personas bajo algún tratamiento médico.

Documentos importantes: identificaciones y copias de documentos personales, de preferencia también respaldados en una memoria USB.

Dinero en efectivo: para cubrir necesidades ante posibles fallas en los servicios bancarios.

Ropa abrigadora e impermeable: así como calzado adicional.

Silbato: para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.

Llaves adicionales: de la vivienda.