¿Por qué están pidiendo la mochila de emergencias? Protección Civil aclara la razón

En los últimos días se han generado dudas en redes sociales luego de que cerca de 33 países pidieran a su población armar una mochila de emergencias. Para evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía, la Coordinación Nacional de Protección Civil, CNPC, emitió un comunicado oficial sobre estas campañas en México.

La dependencia aclaró las razones por las que difunden estos avisos y detalló qué objetos debe llevar la llamada "mochila de vida".

¿Qué dijeron las autoridades y cómo armar la tuya paso a paso?

¿Por qué están pidiendo la mochila de emergencias?

La CNPC explicó que las recomendaciones para preparar la mochila de emergencia forman parte de sus labores habituales de prevención y cultura de autoprotección.

Las autoridades comentaron que este llamado no responde a la amenaza de un desastre inminente en el país ni tiene relación con los avisos emitidos en otros países.

El objetivo principal es que las familias cuenten con herramientas prácticas ante cualquier emergencia que pueda suceder.

¿Por qué es importante armar tu mochila de emergencias?

De acuerdo con las guías oficiales de prevención, la mochila de emergencia debe ser individual y adaptarse a las necesidades de cada integrante de la familia.

La intención de armarla con anticipación es reaccionar con calma y contar con insumos básicos para las primeras horas en caso de una emergencia.

🗞️ #ComunicadoCNPC



CNPC informa que la campaña “Mochila de emergencia” corresponde a acciones habituales de prevención y autoprotección pic.twitter.com/o22etekxZh — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 3, 2026

¿Qué debe traer la mochila de emergencia?

Las autoridades de Protección Civil recomiendan equipar la mochila con objetos básicos como agua embotellada, alimentos no perecederos, muda de ropa, cobija, linterna de mano con pilas, radio portátil, silbato, encendedor, papel, toallas higiénicas y dinero en efectivo.

También es importante incluir un duplicado de llaves, copia del Plan Familiar y una hoja con pluma.

Insumos específicos para la mochila de emergencias

Para las personas que requieren atención particular, el kit debe contemplar artículos de cuidado personal como cepillo y pasta de dientes, lentes de repuesto y medicamentos.

Si en casa hay bebés, se deben agregar pañales y alimentos especiales para su nutrición.

¿Cómo mantener tu plan de prevención actualizado?

Protección Civil aconseja revisar el contenido de la mochila periódicamente para verificar las fechas de caducidad de los alimentos y el estado de las baterías.

Mantener estos artículos organizados y en un lugar de fácil acceso permite estar preparados sin caer en compras de pánico o desinformación.