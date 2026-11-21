Los usuarios de telefonía celular en México tienen una nueva fecha límite para cumplir con el registro obligatorio de sus números telefónicos.

El procedimiento forma parte de la estrategia para eliminar el anonimato en los servicios de telefonía móvil y facilitar la identificación de las personas que utilizan estos números, ante delitos como fraudes y extorsiones.

¿Qué líneas telefónicas deben registrarse antes del 30 de noviembre?

Las líneas celulares cuyo último número sea 7 tienen como fecha límite el lunes 30 de noviembre de 2026 para completar el proceso de vinculación, siempre que todavía no estén asociadas a una persona titular.

La medida contempla principalmente los números de prepago o recarga que aún no han sido registrados ante las compañías telefónicas.

El calendario oficial de la CRT quedó establecido de la siguiente manera:

Terminación 0: 15 de agosto.

Terminación 1: 31 de agosto.

Terminación 2: 15 de septiembre.

Terminación 3: 30 de septiembre.

Terminación 4: 15 de octubre.

Terminación 5: 31 de octubre.

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre.

La CRT aclaró que no es necesario esperar hasta la fecha asignada para realizar el procedimiento, pues los usuarios pueden vincular sus números anticipadamente.

¿Cómo hacer el registro o vinculación de mi línea celular?

El trámite debe realizarse directamente con la compañía telefónica en la que se encuentra activa la línea. Puede completarse de manera remota, mediante las plataformas digitales de cada operador, o presencialmente en sus centros de atención a clientes.

Para comenzar, los usuarios deben ingresar al portal oficial de la CRT: https://registratulinea.crt.gob.mx/ y seleccionar su compañía telefónica para acceder al procedimiento correspondiente.

De manera general, estos son los pasos para realizar la vinculación en línea:

1. Ingresa a la plataforma oficial de tu compañía telefónica.

2. Escribe el número celular que deseas registrar.

3. Toma una fotografía de tu identificación oficial vigente por ambos lados.

4. Realiza la validación de identidad mediante la cámara del dispositivo y sigue las instrucciones.

5. Espera la confirmación de que el registro fue exitoso.

Una vez terminado el procedimiento, la compañía enviará un folio de confirmación mediante mensaje SMS.

¿Qué pasa si no registro mi línea antes del 30 de noviembre?

Quienes no completen la vinculación antes de la fecha correspondiente podrían quedarse sin servicio telefónico.

De acuerdo con las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las compañías tienen un plazo no mayor a 72 horas posteriores al vencimiento para suspender temporalmente las líneas que continúen sin estar asociadas a un titular.

Esto significa que los usuarios podrían dejar de realizar y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes SMS, además de utilizar los servicios habituales de su línea.

¿Qué servicios seguirán funcionando si suspenden mi línea?

Aunque la compañía telefónica suspenda temporalmente los servicios de una línea que no fue registrada, existen algunas funciones que permanecerán disponibles.

Según la información oficial de la CRT, los usuarios podrán:

Realizar llamadas al 911, número de emergencias.

Comunicarse al 079 para orientación ciudadana.

Marcar al 089 para realizar denuncias anónimas.

Comunicarse con su compañía telefónica.

Recibir la alerta máxima de sismos.

En cambio, no podrán utilizar normalmente los servicios de llamadas, mensajes SMS y recargas telefónicas mientras no completen la vinculación.

¿Qué líneas están exentas del registro de celular?

La CRT establece algunas diferencias dependiendo del tipo de servicio contratado.

De acuerdo con el apartado de preguntas frecuentes del portal oficial, las líneas de pospago o planes de renta ya se encuentran vinculadas a la identidad de sus titulares desde el momento en que se contrata el servicio, por lo que no necesitan realizar nuevamente el procedimiento.

En cambio, las líneas de prepago o recarga que todavía no estén asociadas a una persona sí deben completar el registro dentro del calendario establecido.