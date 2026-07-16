Monzón mexicano, chubascos y calor: Estos son los sistemas meteorológicos que están en México en estos momentos

El territorio mexicano enfrenta actualmente una compleja interacción de sistemas meteorológicos que están dictando las condiciones climáticas en diversas regiones. Chubascos, canales de baja presión y una onda tropical son solo algunos de los fenómenos que enfrennta el país en estos momentos y aquí te dejamos los detalles.

Clima extremo en México: Monzón, ondas tropicales y temperaturas de 45 °C

El Monzón Mexicano, caracterizado por el aporte de humedad desde el Pacífico, se mantiene activo en el noroeste, mientras que canales de baja presión extendidos sobre el interior del país, junto con vaguadas y circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, favorecen el desarrollo de nubosidad y precipitaciones.

¡Buenos días! ☀️ conoce los sistemas meteorológicos actuales presentes en México y sus efectos. ¡Protégete!



🌧️ Monzón mexicano

🌀 Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

📍 Canales de baja presión

🌊 Onda tropical núm. 19

🌧️ Lluvias… pic.twitter.com/DWOsSBs6KF — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 16, 2026

¿Qué es el Monzón Mexicano y cómo afecta el clima en México?

Este fenómeno es el motor principal de las lluvias en la región noroeste. Su interacción con otros sistemas, como la Onda Tropical número 19, incrementa significativamente el potencial de lluvia en gran parte del país.

La presencia de precipitaciones puntuales intensas para entidades como Sonora, Chihuahua y Durango, mientras que otras regiones experimentan desde chubascos hasta lluvias de muy fuertes a intensas. Los cambios súbitos por la mezcla de estos sistemas hace que el clima sea polarizado.

¿Por qué hay calor extremo y lluvias al mismo tiempo?

Es común que durante la temporada estival México experimente una marcada divergencia térmica. Mientras algunas zonas sufren el exceso de lluvias, regiones del noroeste, norte y occidente, así como la península de Yucatán, enfrentan un ambiente muy caluroso.

La falta de nubosidad en áreas específicas permite una mayor radiación solar directa, creando un contraste donde el calor intenso y las lluvias torrenciales coexisten en el mismo territorio nacional.

Temperaturas extremas de 45 °C: ¿Cómo evitar un golpe de calor?

El punto más crítico de esta ola de calor se ubica al norte del país, específicamente en el noreste de Baja California, donde los termómetros superan los 45 °C. Ante este riesgo, la hidratación constante es vital; bebe agua natural aunque no tengas sed.

Evita la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y si debes salir, usa ropa ligera, sombrero y bloqueador solar. Pon especial atención a niños y adultos mayores, y ante síntomas como mareos o piel seca y caliente, busca atención médica inmediata.

☔️ #Lluvias intensas en zonas de tres entidades del país, se pronostican para el día de hoy de acuerdo con @conagua_clima.



🧹Si dispones de tiempo suficiente, limpia la azotea y sus desagües, así como la calle para que no se tapen con basura

🚯Evita arrojar objetos en la calle y… pic.twitter.com/MrKBs8jhiT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 16, 2026

La combinación de lluvias intensas y suelo saturado aumenta la vulnerabilidad ante deslaves e inundaciones repentinas. Si habitas en zonas de ladera o cerca de cauces, mantente alerta. Evita cruzar corrientes de agua o zonas inundadas, ya que el nivel puede subir rápidamente. Limpia los desagües en tu hogar y ten lista una mochila de emergencia con documentos importantes, linterna y radio de pilas.

La prevención es la herramienta más eficaz. Mantenerse informado a través de canales oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil es fundamental. La complejidad de estos sistemas sugiere que las condiciones pueden cambiar en horas; por ello, ante cualquier alerta, sigue las indicaciones de las autoridades locales para salvaguardar la integridad física de tu familia y tu patrimonio.

Recomendaciones ante las lluvias intensas