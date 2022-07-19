VIDEO: Se registran olas gigantes en Hawái por huracán “Darby”

Tras el paso del huracán “Darby” por el pacífico, se registraron olas gigantes durante el fin de semana en las zonas costeras al sur de Hawái. Las enormes olas se llevaron todo a su pasó, incluidas algunas casas.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos calificó como “histórico” el tamaño de las olas que azotaron la isla de Hawái, pues alcanzaban entre cuatro y seis metros, por lo que indicó que se trató del mayor oleaje en la zona en los últimos 10 años.

Olas gigantes azotan el sur de Hawái e interrumpen una boda

“Se espera que el agua del océano ocasionalmente barra partes de las playas por olas rompientes y corrientes marinas fuertes”, alertó la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái (EMA).

Debido a las enormes olas, varios parques y playas de Hawái tuvieron que cerrar desde el fin de semana para evitar accidentes. El distrito de Keauhou fue una de las regiones que más sufrió los estragos del oleaje que dañó varias casas.

De acuerdo con Ocean Safety, los salvavidas de Hawái rescataron a 319 personas en las costas de Oahu y realizaron unas siete mil 500 acciones de prevención entre los surfistas y nadadores.

Olas gigantes interrumpen boda en Hawái

Las gigantes olas que se registraron en Hawái también interrumpieron una boda que se celebraba frente al mar y una de ellas impactó justo en la zona donde se encontraban los invitados.

En un video que circuló en redes sociales se ve el momento en que una ola impactó cerca de los invitados, tirando las mesas y sillas que estaban a su paso. Mientras la gente corrió para refugiarse.

El cambio climático está haciendo que el nivel del mar suba cada día más, esto está pasando ya en Hawaii, si sigue así, el agua empezará a cubrir playas y costas por todo el mundo. pic.twitter.com/oktvX4L8Rb — Ciencia y Mas! (@Cienciaymas_) July 18, 2022

Por fortuna para los novios, el banquete y el pastel no sufrieron daños, por lo que la boda pudo realizarse unos momentos después.

"La verdad es que nos había preocupado la lluvia de la tormenta, pero no habíamos pensado en las olas gigantes", declaró la novia a un medio local.

