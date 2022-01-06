Omicron puede ser menos grave pero no leve, advierte OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la variante Omicron del Covid-19 parece producir una enfermedad menos grave que Delta; sin embargo, pidió no calificarla como “leve”.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, hizo un nuevo llamado a una mayor equidad global en la distribución y acceso a las vacunas contra Covid-19 para todos los países del mundo.

Y advirtió que 109 países no alcanzarán el objetivo de inmunizar al 70 por ciento de su población para el mes de julio, de acuerdo con el avance de la vacunación actual. La OMS considera que ese objetivo ayudará a poner fin a la fase aguda de la pandemia.

"Aunque la variante #Omicron parece ser menos grave comparada con #Delta, especialmente entre las personas vacunadas, de ninguna manera debe clasificarse como ´leve´."@DrTedros — Noticias ONU (@NoticiasONU) January 6, 2022

En la misma rueda prensa, el asesor de la OMS, Bruce Aylwars, indicó que 36 países aún no alcanzan ni el 10 por ciento de la cobertura de vacunación entre su población. Agregó que entre los pacientes graves en todo el mundo, el 80 por ciento no estaban vacunados.

¿Qué se sabe sobre la variante Omicron, según la OMS?

La OMS informó anteriormente que la variante Omicron afecta las vías respiratorias superiores y provoca síntomas más leves que las variantes anteriores.

“Estamos viendo más y más estudios que señalan que Omicron está infectando la parte superior del cuerpo. A diferencia de las otras (variantes), que podrían causar una neumonía grave”.

Sin embargo, indicó que la alta transmisibilidad de Omicron implica que en unas semanas se volverá la variante dominante en muchos lugares, lo que representa una amenaza en países donde una gran parte de la población sigue sin vacunarse.

Sobre si se necesita una nueva vacuna para combatir a la variante Omicron, la OMS respondió que es demasiado pronto para determinarlo, pero subrayó que la decisión requiere una coordinación mundial y no debía dejarse en manos del sector comercial.

Ante la rápida propagación de Omicron, la OMS pidió cautela todos los países y continuar con las medidas de sanidad.

