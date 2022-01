Omicron: Qué parte del cuerpo afecta más, según la OMS

La variante omicron del Covid-19 afecta a las vías respiratorias superiores y provoca síntomas más leves que las variantes anteriores, informó este martes el responsable de incidentes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Abdi Mahamud, a periodistas en Ginebra,

El funcionario de la OMS dijo que esto podría ser una “buena noticia":

“Estamos viendo más y más estudios que señalan que omicron está infectando la parte superior del cuerpo. A diferencia de las otras (variantes), que podrían causar una neumonía grave”.

Sin embargo, indicó que la alta transmisibilidad de omicron implica que en unas semanas se volverá la variante dominante en muchos lugares, lo que representa una amenaza en países donde una gran parte de la población sigue sin vacunarse.

Esta opinión sobre el menor riesgo de una enfermedad grave coincide con otros datos, incluido un estudio de Sudáfrica, uno de los primeros países en los que se detectó omicron.

El especialista de la OMS pidió cautela y calificó a Sudáfrica como un “caso atípico”, ya que tiene una población joven, entre otros factores.

Al cuestionarlo sobre si se necesitaba una vacuna específica contra la variante omicron, Mahamud dijo que es demasiado pronto para determinarlo, pero subrayó que la decisión requiere una coordinación mundial y no debía dejarse en manos del sector comercial.

Alcocer define algunos síntomas de omicron

El secretario de Salud de México, Jorge Alcocer destacó que existen diez publicaciones científicas en torno a la variante omicron de Covid-19, pero solo tres tienen cifras realmente convincentes, por lo que recomendó tomar con reserva la información que se difunde en torno a esto.

Indicó que, en su opinión, con esta variante, de 30 que ya existen, existe la posibilidad de que en su asentamiento dentro del ecosistema, el virus busque cómo tener menos participación.

“Ha cumplido con sus células huésped, que son las células inmunológicas del sistema de los humanos y en ese sentido, en esta búsqueda, expresa esas variantes y se demuestra en uno de estos trabajos, (que la variante) tiene respeto por las células inmunológicas que son difíciles de medir, por eso los niños y jóvenes tienen mucho mayor capacidad, número de células y hasta órganos”, explicó.

Y agregó que los niños tienen una glándula que después de los 25 años “no tenemos los humanos”, los adultos mayores ya no tienen vestigios de eso por eso son más propensos y con posibilidades de enfermar.

Refirió que este virus está utilizando esa información para poder ubicarse dentro del ecosistema, dentro de todo, no sólo en los humanos. Y se está adaptando a la vacuna y la hipótesis es que en los siguientes meses el virus, como tal, no las variantes, se quede aletargado, aunque no se sabe cuándo puede ocurrir eso.

“El virus está parado porque se encontró con las vacunas”, aseguró.

Refirió que ya hay medicamentos que pueden prevenir los primeros síntomas y en ese sentido los médicos tienen que estar capacitados para la atención correcta y oportuna.

Entre los malestares o síntomas que pueden sentirse por la variante de omicron señaló que la fiebre no es tan marcada, no da molestia en la garganta, “da gripe, más mucosidades, la tos no es seca, pero se debe tener cuidado porque hay reacciones a las alergias y a las gripes comunes. En los niños duran dos o tres días”.

Recomendó tomar té, paracetamol, remedios caseros, estar en un ambiente cálido y si se identifica una infección, recurrir a un antibiótico y si la sospecha está sustentada se hace la prueba para confirmar un caso de Covid-19, más no de la variante omicron y no dejar pasar la vacuna .

Desde que la variante fue detectada por vez primera en noviembre, datos de la OMS han mostrado que se propagó con rapidez y apareció en al menos 128 países, generando dilemas para muchas naciones y personas que esperaban reactivar sus economías y vidas.

Con información de Reuters.