OMS alerta por 19 hongos que son una amenaza para la salud
El documento elaborado por la OMS indica cuáles son los hongos más dañinos para la salud y qué aspectos se tienen que mejorar para evitar que sigan expandiéndose.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su primera lista de hongos que constituyen una amenaza para la salud. En esta, se muestran 19 de los más peligrosos para la salud pública y se trata de una iniciativa de ámbito mundial para clasificar sistemáticamente por prioridad los patógenos fúngicos.
Para poder clasificar los hongos se tomaron en cuenta las necesidades no atendidas en materia de investigación y desarrollo, así como la importancia percibida para la salud pública.
La OMS aclaró que los patógenos fúngicos constituyen una amenaza importante para la salud puesto que cada vez son más comunes y resistentes al tratamiento. Actualmente se dispone de cuatro clases de medicamentos antimicóticos y hay muy pocos candidatos en fase de desarrollo clínico.
La lista se divide en tres categorías: de prioridad máxima, alta y media. Sin embargo, la OMS señaló que algunos hongos endémicos pueden ser más preocupantes en sus respectivos contextos regionales o locales.
Prioridad máxima de hongos que amenazan la salud
- Cryptococcus neoformans
- Aspergillus fumigatus
- Candida albicans
- Candida auris
Prioridad alta de hongos que amenazan la salud
- Nakaseomyces glabrata
- Eumicetoma
- Fusarium
- Candida parapsilosis
- Histoplasma
- Mucorales
- Candida tropicalis
Prioridad media de hongos que amenazan la salud
- Scedosporium
- Lomentospora prolificans
- Coccidioide
- Pichia kudriavzeveii
- Cryptococcus gattii
- Talaromyces marneffei
- Pneumocystis jirovecii
- Paracoccidioides
Las formas invasivas de estos 19 hongos afecta con alta frecuencia a pacientes gravemente enfermedades y a personas con importantes afecciones subyacentes del sistema inmunitario. La OMS aclaró que entre los grupos de población con mayor riesgo de infecciones fúngicas son aquellos que tienen cáncer, VIH/Sida, trasplantes de órganos, enfermedades respiratorias crónicas y tuberculosis posprimaria.
Según los nuevos datos científicos indican que la incidencia y el rango geográfico de las enfermedades fúngicas están expandiéndose por todo el mundo a causa del calentamiento global, así como el aumento de viajes y el comercio internacional.
En el informe también se habla de la resistencia a los medicamentos, el cual la OMS determinó que se deba en parte al uso inadecuado de antifúngicos. De igual manera se indican estrategias para aquellos que les corresponde formular políticas públicas, profesionales de la salud y otras partes interesadas.