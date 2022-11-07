OMS alerta por 19 hongos que son una amenaza para la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su primera lista de hongos que constituyen una amenaza para la salud. En esta, se muestran 19 de los más peligrosos para la salud pública y se trata de una iniciativa de ámbito mundial para clasificar sistemáticamente por prioridad los patógenos fúngicos.

Para poder clasificar los hongos se tomaron en cuenta las necesidades no atendidas en materia de investigación y desarrollo, así como la importancia percibida para la salud pública.

La OMS aclaró que los patógenos fúngicos constituyen una amenaza importante para la salud puesto que cada vez son más comunes y resistentes al tratamiento. Actualmente se dispone de cuatro clases de medicamentos antimicóticos y hay muy pocos candidatos en fase de desarrollo clínico.

La lista se divide en tres categorías: de prioridad máxima, alta y media. Sin embargo, la OMS señaló que algunos hongos endémicos pueden ser más preocupantes en sus respectivos contextos regionales o locales.

Hongos que afectan la salud|Pexels

Prioridad máxima de hongos que amenazan la salud

Cryptococcus neoformans

Aspergillus fumigatus

Candida albicans

Candida auris

Prioridad alta de hongos que amenazan la salud

Nakaseomyces glabrata

Eumicetoma

Fusarium

Candida parapsilosis

Histoplasma

Mucorales

Candida tropicalis

Prioridad media de hongos que amenazan la salud

Scedosporium

Lomentospora prolificans

Coccidioide

Pichia kudriavzeveii

Cryptococcus gattii

Talaromyces marneffei

Pneumocystis jirovecii

Paracoccidioides

La OMS publicó la lista de 19 hongos que afectan la salud |Pexels

Las formas invasivas de estos 19 hongos afecta con alta frecuencia a pacientes gravemente enfermedades y a personas con importantes afecciones subyacentes del sistema inmunitario. La OMS aclaró que entre los grupos de población con mayor riesgo de infecciones fúngicas son aquellos que tienen cáncer, VIH/Sida, trasplantes de órganos, enfermedades respiratorias crónicas y tuberculosis posprimaria.

Según los nuevos datos científicos indican que la incidencia y el rango geográfico de las enfermedades fúngicas están expandiéndose por todo el mundo a causa del calentamiento global, así como el aumento de viajes y el comercio internacional.

En el informe también se habla de la resistencia a los medicamentos, el cual la OMS determinó que se deba en parte al uso inadecuado de antifúngicos. De igual manera se indican estrategias para aquellos que les corresponde formular políticas públicas, profesionales de la salud y otras partes interesadas.