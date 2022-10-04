Cólera amenaza con extenderse en Haití, OMS va por vacunas

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud, señaló el martes (4 de octubre de 2022) que se están instalando tiendas de campaña para tratar el cólera que amenaza con extenderse aún más en Haití. La OMS también ha dicho que se solicitará el suministro de vacunas orales contra la enfermedad, que volvió de manera inesperada a un país de por sí paralizado por bloqueos de bandas.

La enfermedad mató a unas 10 mil personas en un brote ocurrió en el año 2010 del que se culpó a una fuerza de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas que estaba destinada en Haití. La ONU se disculpó en 2016 por el brote de cólera, sin asumir la responsabilidad. El último caso se registró hace tres años.

El país caribeño ha reportado hasta ahora al menos siete muertes y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que algunos de los primeros casos pueden haber pasado desapercibidos, y se espera que surjan más.

Hoy Haití declaró un brote de cólera en el área metropolitana de la capital Puerto Príncipe. Las Naciones Unidas y sus socios están apoyando los esfuerzos del Gobierno para contener el brote y proporcionar medidas de emergencia para salvar vidas.

https://t.co/MVnhAOo8LE — OCHA Americas (@UNOCHA_Americas) October 3, 2022

OMS advierte sobre brote de cólera en Haití

En una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, dijo que: "Es muy importante ahora conseguir ayuda sobre el terreno lo antes posible". Describió un "difícil cóctel" de circunstancias en torno a la propagación de la enfermedad, con casos que surgen en zonas controladas por bandas, donde el acceso a las pruebas o al tratamiento está gravemente obstaculizado.

Lindmeier también dijo que: "Con la situación humanitaria y sanitaria que hay y las zonas controladas por las bandas en las que apenas hay acceso a los controles, a las pruebas o incluso a la llegada de ayuda, debemos esperar, por desgracia, que los casos sean mayores y aumenten".

Cabe señalar que algunos hospitales ya están empezando a cerrar debido a la escasez de combustible y a la falta de acceso del personal, añadió Lindmeier. La OMS (Organización Mundial de la Salud) y sus socios han establecido centros de tratamiento del cólera en tiendas de campaña, además de que han suministrado medicamentos y equipos.

Se está preparando una solicitud de vacunas orales para el país. La OMS mantiene una reserva de emergencia de vacunas contra el cólera.

Los casos de esta enfermedad, que provoca una diarrea incontrolable, están aumentando en todo el mundo y no habrá suficientes vacunas para cubrir el creciente número de casos de cólera, informó la OMS desde la semana pasada.