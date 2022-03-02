ONU aprueba resolución para exigir a Rusia frenar ataque a Ucrania

Con 141 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para condenar los ataques de Rusia contra Ucrania y exigir a Vladimir Putin frenar la guerra.

Más del 70 por ciento de los países votaron a favor de la resolución que exige a Rusia frenar los ataques militares contra Ucrania, que empezaron la semana pasada.

La resolución también condena en “términos enérgicos la agresión cometida por la Federación Rusa contra Ucrania y exige que Rusia ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania”, ya que viola el artículo dos de la Carta de Naciones Unidas, indicó el presidente de la ONU, Antonio Guterres.

El documento aprobado por la ONU también condenó las violaciones del derecho internacional, así como violaciones y abusos de los derechos humanos cometidos por parte de Rusia contra Ucrania y sus ciudadanos.

#Rusia pide votar en contra de la resolución.



"Su negativa a apoyar el proyecto de resolución de hoy es un voto a favor de una #Ucrania pacífica y libre de radicalismo y neonazismo.

Embajador de @RussiaUN pic.twitter.com/PPnnfOOEmc — Noticias ONU (@NoticiasONU) March 2, 2022

De esta forma, la ONU exige a Rusia la inmediata resolución pacífica del conflicto contra Ucrania, “mediante el diálogo políticos, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos”.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, indicó que aunque la resolución adoptada por la Asamblea de la ONU no es ejecutiva, sí muestra la postura de la comunidad internacional respecto a Rusia.

Por su parte, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, había adelantado que México sobre conflicto en Ucrania que se presentó hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

¿Qué países votaron en contra de la resolución?

De los 193 países que conforman la Asamblea de la ONU, solo cinco votaron en contra de la resolución que exige el cese inmediato del fuego y condena los ataques de Rusia contra Ucrania.

Los cinco países que votaron en contra son: Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria, países aliados de Rusia; mientras que China, quien también es aliado, optó por la abstención en dicha resolución.

Además de China, otras 34 naciones prefirieron abstenerse en la votación, entre las que se encuentran: Algeria, Angola, Bangladesh, Bolivia, Burundi, Africa Central, Congo, Cuba, El Salvador, India, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Lao, Madagascar, Mali, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Senegal, Sudáfrica, Sudan del Sur, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Uganda, Tanzania, Vietnam y Zimbabwe.

Mientras que 12 decidieron no participar en la votación, incluidos Venezuela, Marruecos y Etiopía.