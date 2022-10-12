ONU condena decisión de Rusia de anexar partes de Ucrania

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) condenó abrumadoramente el "intento de anexión ilegal" de Rusia de cuatro regiones parcialmente ocupadas en Ucrania el el miércoles 12 de octubre. Pidió a todos los países que no reconocieran la medida, fortaleciendo el aislamiento diplomático internacional de Moscú desde que invadió a su vecino.

Tres cuartas partes de los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU (143 países) votaron a favor de una resolución que también reafirma la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.

Solo 4 países se unieron a Rusia para votar en contra de la resolución: Siria, Nicaragua, Corea del Norte y Bielorrusia. Otros 35 países se abstuvieron de votar, incluido el socio estratégico de Rusia, China, mientras que el resto no votó.

Moscú se ha apresurado a realizar la anexión de cuatro regiones parcialmente ocupadas en Ucrania (Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporiyia) después de organizar lo que llamó referéndums. Ucrania y sus aliados han denunciado los votos como ilegales y coercitivos.

La votación de la Asamblea General de la ONU se produjo después de que Rusia vetara el mes pasado una resolución similar en el Consejo de Seguridad de 15 miembros.

Los movimientos en la ONU reflejan lo que sucedió en 2014 después de que la anexión de Crimea por parte de Rusia. La Asamblea de la ONU luego adoptó una resolución declarando inválido el referéndum con 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones formales.

Obtuvieron docenas de votos más que en comparación con el resultado de 2014, y superaron a los 141 países que votaron para denunciar a Rusia y exigirle que retire sus tropas de Ucrania dentro de un plazo de semana de su invasión del 24 de febrero.

Moscú entonces ha estado tratando de socavar su aislamiento internacional. A medida que Rusia y Occidente han competido por la influencia diplomática, algunos estados, particularmente en el Sur global, se han preocupado por pagar el precio de verse atrapados en medio de una intensa rivalidad geopolítica.

ÚLTIMA HORA: Con 143 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General de la ONU condena la anexión ilegal de territorios ucranianos por parte de Rusia y declara los "referéndums" y sus resultados en las zonas ocupadas contrarios al derecho internacional. pic.twitter.com/vJDOygOz65 — Delfino.CR (@delfinocrc) October 12, 2022

Reacciones internacionales

"Es increíble", dijo el embajador de Ucrania ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, a los periodistas después de la votación junto a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, quien dijo que el resultado mostraba que Rusia no podía intimidar al mundo.

"Hoy es Rusia la que invade Ucrania. Pero mañana podría ser otra nación cuyo territorio sea violado. Podrías ser tú. Podrías ser el próximo. ¿Qué esperarías de esta cámara?", dijo Thomas-Greenfield a la Asamblea General de la ONU antes de la votación.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo a la Asamblea de la ONU antes de la votación que la resolución estaba "politizada y abiertamente provocativa", y agregó que "podría destruir todos los esfuerzos a favor de una solución diplomática a la crisis".

China se abstuvo el miércoles porque no creía que la resolución fuera útil, dijo el embajador adjunto de China ante la ONU, Geng Shuang, a la Asamblea General antes de la votación.

"Cualquier acción que tome la Asamblea General debe ser conducente a la distensión de la situación, ser conducente a la pronta reanudación del diálogo y debe ser conducente a la promoción de una solución política a esta crisis", dijo.

"Deploramos la política de doble rasero de los poderosos de este mundo cuando se trata de África", dijo el miércoles a la Asamblea General el embajador de la República Democrática del Congo ante la ONU, Georges Nzongola-Ntalaja.

"Apoyamos a Ucrania. Queremos que termine la guerra", dijo. "Pero nos gustaría ver a la comunidad internacional tomar medidas similares contra otras situaciones en el mundo donde los países están siendo invadidos y ocupados".