Investigación de ONU concluye que Rusia cometió crímenes de guerra

La Comisión de Investigación Independiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Ucrania concluyó Rusia cometió crímenes de guerra luego de estudiar cuatro regiones del país donde estuvieron las tropas de Moscú.

“Basándose en las pruebas reunidas por la Comisión, ha llegado a la conclusión de que se cometieron crímenes de guerra en Ucrania”, informó Erik Mose, presidente de la comisión, al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Aunque la comisión no dijo explícitamente quién cometió los crímenes de guerra, los expertos acudieron a Ucrania para investigar el actuar de las fuerzas rusas en las ciudades de Kiev, Chernihiv, Kharkiv y Sumy.

Los investigadores de la comisión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo, visitaron 27 lugares y entrevistaron a más de 150 víctimas y testigos.

La comisión de la ONU encontró una gran cantidad de ejecuciones en las áreas que visitó, incluidos cuerpos con las manos atadas, gargantas cortadas y heridas de bala en la cabeza.

|Reuters

También se identificaron a víctimas de violencia sexual con edades comprendidas entre los cuatro y los 82 años. “Los niños han sido violados, torturados y confinados ilegalmente”, dijo Mose.

Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Michele Taylor, dijo que Rusia deportó por la fuerza a entre 900 mil y 1.6 millones de ucranianos, citando fuentes anónimas , e instó a una comisión de la ONU a investigar.

"Instamos a los comisionados a continuar examinando la creciente evidencia de las operaciones de filtración, deportaciones forzadas y desapariciones de Rusia", dijo al Consejo de Derechos Humanos .

Rusia se niega a responder a acusaciones de crímenes de guerra

Rusia fue llamada a responder a las acusaciones de crímenes de guerra en la reunión del consejo, pero su asiento quedó vacío.

Rusia negó haber atacado deliberadamente a civiles durante lo que llama su "operación militar especial" en Ucrania y dijoqnteriormente que las acusaciones de abusos contra los derechos humanos son una campaña de difamación.

