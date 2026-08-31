¿Doble Hoy No Circula por regreso a clases? Así aplica este lunes 31 de agosto en CDMX y Edomex

Antes de salir a las calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), revisa las restricciones del Hoy No Circula de este lunes 31 de agosto.

Con el regreso a clases se espera un tráfico de locos, por lo que es importante conocer qué autos tienen prohibido circular y evitar contratiempos o multas.

Para fortuna de varios, la calidad del aire no rebasó los límites permitidos, por lo que no fue necesario activar el Doble Hoy No Circula ni ninguna contingencia ambiental.

¿Qué autos no circulan este lunes 31 de agosto en CDMX y Edomex?

Las restricciones estarán activas a partir de las 5:00 de la mañana de este lunes y hasta las 22:00 horas, por lo que si tu auto cuenta con las siguientes características, mejor usa el camión:



Autos con engomado amarillo

Autos con terminación de placas 5 y 6

Autos con holograma 1 y 2

Calendario Hoy No Circula CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

Por el momento, la calidad del aire se reporta como moderada; sin embargo, con el regreso a clases y la salida de millones de estudiantes, se espera un aumento en el número de vehículos en las calles.

Esto podría elevar la concentración de partículas contaminantes y afectar la calidad del aire en el Valle de México, así que se recomienda mantenerse informado en los canales de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Lista de autos exentos del Hoy No Circula para este lunes

La Secretaría del Medio Ambiente aplica el Hoy No Circula basándose en la terminación de placas y el color del engomado. Aunque algunos autos cuentan con excepciones, entre ellos:



Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV

Vehículos con matrícula de auto antiguo expedido por la CDMX

Vehículos con pase turístico

Vehículos que cuenten con el holograma “EXENTO”.

Autobuses, ambulancias y autos destinados como de emergencia.

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un rango de 2,346.80 a 3,519.30 pesos; esto ya contando el valor de la UMA en 2026.