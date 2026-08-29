Atrapan a 12 presuntos criminales en operativo en Sinaloa y les encuentran todo un arsenal

Un operativo conjunto en Sinaloa dejó 12 personas detenidas y un decomiso que incluye armas, granadas, cartuchos, droga, dinero en efectivo y vehículos.

Las acciones fueron realizadas por elementos de la Defensa, Guardia Nacional, FGR y Policía Estatal, como parte de los operativos de seguridad que se mantienen en la entidad.

¿Qué aseguraron las autoridades en Sinaloa?

El saldo del operativo incluye:

35 armas de fuego

Más de 7 mil 500 cartuchos

200 cargadores

12 granadas

Más de 1.3 toneladas de marihuana

1.7 millones de pesos

Cinco vehículos

12 personas detenidas

El aseguramiento representa uno de los golpes recientes contra actividades delictivas en la entidad, aunque las autoridades no detallaron si los detenidos pertenecen a algún grupo criminal.

En Sinaloa, como parte del reforzamiento permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, , @FGRMexico y la Policía Estatal, detuvieron a 12 personas y aseguraron 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos, 200 cargadores, 12 granadas,… pic.twitter.com/bFtXnGMdpr — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

¿Qué pasó con los dos menores desaparecidos en Mazatlán?

En otro punto de Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional localizaron a dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por desaparición.

Su localización ocurrió durante las acciones de seguridad desplegadas en Mazatlán. No se dieron a conocer más detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontrados.

¿Qué sanciones podrían enfrentar por las armas, droga y granadas?

Las posibles penas dependerán de los delitos que finalmente sean acreditados ante un juez. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contempla, entre otros supuestos, penas de hasta 15 años de prisión por posesión de determinadas armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; además, la posesión ilícita de explosivos puede alcanzar penas de cinco a 12 años.

Si la investigación acredita delincuencia organizada vinculada con delitos contra la salud, las penas pueden ser todavía mayores: la ley establece de 10 a 20 años de prisión para integrantes sin funciones de dirección y de 20 a 40 años para quienes tengan funciones de administración, dirección o supervisión, además de multas.

Estas sanciones son generales y no significan que ya hayan sido impuestas a las 12 personas detenidas; primero deben determinarse los delitos y su responsabilidad ante la autoridad judicial.