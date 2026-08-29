Atrapan a 12 presuntos criminales en operativo en Sinaloa y les encuentran todo un arsenal
Además del decomiso, la Guardia Nacional localizó en Mazatlán a dos menores que tenían ficha de búsqueda por desaparición.
Un operativo conjunto en Sinaloa dejó 12 personas detenidas y un decomiso que incluye armas, granadas, cartuchos, droga, dinero en efectivo y vehículos.
Las acciones fueron realizadas por elementos de la Defensa, Guardia Nacional, FGR y Policía Estatal, como parte de los operativos de seguridad que se mantienen en la entidad.
¿Qué aseguraron las autoridades en Sinaloa?
El saldo del operativo incluye:
- 35 armas de fuego
- Más de 7 mil 500 cartuchos
- 200 cargadores
- 12 granadas
- Más de 1.3 toneladas de marihuana
- 1.7 millones de pesos
- Cinco vehículos
- 12 personas detenidas
El aseguramiento representa uno de los golpes recientes contra actividades delictivas en la entidad, aunque las autoridades no detallaron si los detenidos pertenecen a algún grupo criminal.
En Sinaloa, como parte del reforzamiento permanente de la Estrategia Nacional de Seguridad, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, , @FGRMexico y la Policía Estatal, detuvieron a 12 personas y aseguraron 35 armas de fuego, más de 7 mil 500 cartuchos, 200 cargadores, 12 granadas,… pic.twitter.com/bFtXnGMdpr— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026
¿Qué pasó con los dos menores desaparecidos en Mazatlán?
En otro punto de Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional localizaron a dos menores de edad que contaban con ficha de búsqueda por desaparición.
Su localización ocurrió durante las acciones de seguridad desplegadas en Mazatlán. No se dieron a conocer más detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontrados.
¿Qué sanciones podrían enfrentar por las armas, droga y granadas?
Las posibles penas dependerán de los delitos que finalmente sean acreditados ante un juez. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contempla, entre otros supuestos, penas de hasta 15 años de prisión por posesión de determinadas armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; además, la posesión ilícita de explosivos puede alcanzar penas de cinco a 12 años.
Si la investigación acredita delincuencia organizada vinculada con delitos contra la salud, las penas pueden ser todavía mayores: la ley establece de 10 a 20 años de prisión para integrantes sin funciones de dirección y de 20 a 40 años para quienes tengan funciones de administración, dirección o supervisión, además de multas.
Estas sanciones son generales y no significan que ya hayan sido impuestas a las 12 personas detenidas; primero deben determinarse los delitos y su responsabilidad ante la autoridad judicial.