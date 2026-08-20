Oración de hoy para fortalecer la fe: La plegaria para pedirle a San Pío X por la familia y protección este 21 de agosto

Hoy 21 de agosto, los fieles católicos buscan renovación espiritual y fortaleza en la fe a través de la devoción diaria. En esta fecha tan especial, la Iglesia Católica celebra a un pontífice que dedicó su vida a defender los valores cristianos y a promover el amor a Dios. Por ello, los creyentes dedican unos minutos a la oración para que este papa interceda por ellos y sus familias.

Oración para hoy 21 de agosto

Para encomendar tus preocupaciones y encontrar fortaleza en tiempos difíciles, puedes rezar la siguiente plegaria dedicada a San Pío X. Esta oración tiene como objetivo principal fortalecer la fe y suplicar protección celestial para tu hogar.

“Señor Dios nuestro, que llenaste de sabiduría y valor apostólico al papa San Pío X para defender la fe católica y renovar todas las cosas en Cristo. Concédenos, por su intercesión, que sigamos sus ejemplos y enseñanzas para alcanzar la recompensa eterna. Te pedimos hoy, querido santo, que mires a nuestras familias y derrames sobre ellas tu protección. Ayúdanos a recuperar la esperanza en los momentos de angustia y danos la fortaleza necesaria para superar los problemas diarios. Renueva nuestro espíritu, protege a nuestros hijos y seres queridos de todo mal, y guía nuestros pasos hacia la paz que solo Dios puede ofrecer. Amén”.

Santoral hoy 21 de agosto

El calendario litúrgico marca el 21 de agosto como el día exacto para honrar a San Pío X. Este destacado santo, nacido bajo el nombre de Giuseppe Melchiorre Sarto, sirvió como Papa desde el año 1903 hasta su fallecimiento en 1914.

La historia lo recuerda con gran cariño debido a su enorme esfuerzo por defender la doctrina frente a los errores de su época y por su incansable impulso a la participación frecuente en la Eucaristía.

Durante su pontificado, San Pío X trabajó arduamente para promover la comunión diaria y redactó un decreto que permitió a los niños recibir este sacramento a una edad más temprana. Su lema pastoral afirmaba su profundo deseo de “restaurar todas las cosas en Cristo”, lo que demuestra su inmenso compromiso con la Iglesia. Además, impulsó importantes reformas litúrgicas e inició la creación del Código de Derecho Canónico, facilitando así la organización y la vida de la iglesia.