Este lunes 30 de noviembre, la Iglesia católica celebra la fiesta litúrgica de San Andrés Apóstol, una fecha que coincide con el inicio de la primera semana de Adviento. Esta conmemoración invita a los fieles a reflexionar sobre el valor de dar el primer paso y comenzar una nueva etapa con plena confianza, incluso ante la incertidumbre del futuro.

La historia de San Andrés destaca por su rápida respuesta al llamado de Jesús. Él dejó sus redes de pesca de inmediato para seguir un camino desconocido. Su ejemplo inspira a quienes buscan dejar atrás los miedos, soltar aquello que frena su crecimiento y abrazar los cambios con esperanza. Elevar una plegaria en su honor ayuda a fortalecer el espíritu y encontrar la determinación necesaria para afrontar nuevos proyectos personales o laborales.

Oración para hoy 30 de noviembre

Si sientes temor ante los cambios o necesitas claridad para tomar una decisión importante, dedica unos minutos de silencio y reza esta oración a San Andrés Apóstol:

“Señor Jesús, tú que llamaste a San Andrés a la orilla del mar y le diste la valentía para dejarlo todo por seguirte, hoy acudo a ti con el corazón abierto. Te pido que, por la intercesión de este fiel apóstol, me concedas la confianza necesaria para iniciar esta nueva etapa de mi vida.

Aleja de mí el miedo a lo desconocido y ayúdame a soltar las cargas del pasado que me impiden avanzar. Dame la sabiduría para reconocer las nuevas oportunidades y la fortaleza para caminar con paso firme hacia ellas. En este inicio de Adviento, renueva mi esperanza y guía mis decisiones bajo tu luz. Amén.”

Santoral hoy 30 de noviembre

Además de la fiesta de San Andrés Apóstol, hermano de San Pedro y patrono de Escocia y de los pescadores, el martirologio romano recuerda a otros santos en esta jornada. La Iglesia honra su legado de fe y servicio a través de la siguiente lista:

San Galgano Guidotti: Ermitaño italiano del siglo XII que abandonó la vida militar para dedicarse a la oración.

Santa Maura de Constantinopla: Mártir que destacó por su firmeza espiritual.

San Mirocles de Milán: Obispo que impulsó una notable labor pastoral en el siglo IV.

San Tugdual de Tréguier: Abad y obispo que promovió la vida monástica en Bretaña.

Quienes llevan el nombre de Andrés o Andrea celebran hoy su onomástico, una tradición que reúne a las familias para compartir buenos deseos en el arranque del tiempo de Adviento.