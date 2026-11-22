¡Cada vez falta menos para Navidad! Con el arranque de las celebraciones decembrinas, comienza el encendido de la Corona de Adviento, una costumbre llena de simbolismos espiritual de los hogares, pero ¿cuándo se enciende la primera vela, de qué color es y cuál es su significado?

¿Qué es la Corona de Adviento?

La Corona de Adviento es una tradición de cristina que consiste en un aro de ramas verdes con cuatro velas, usada para marcar las cuatro semanas de preparación antes de la Navidad 2026.

¿Cuándo se enciende la primera vela de la Corona de Adviento 2026?

Cada domingo se enciende una vela en la Corona de Adviento como signo de espera y luz, pero ¿cuándo se enciende la primera veladora?

La primera vela de Adviento 2026 se prende el domingo 29 de noviembre , dando inicio al tiempo litúrgico de preparación, esperanza y reflexión previo a la celebración de Navidad.

¿De qué color es la primera vela de la Corona de Adviento? Significado real

Según la tradición cristiana, la primera vela de la Corona de Adviento corresponde al color morado, representando la esperanza y la profecía.

La primera veladora representa la esperanza ante la llegada de Jesús y recuerda las profecías del Antiguo Testamento que anunciaron al Mesías.

Por su parte, el color morado simboliza un tiempo de reflexión, conversión y vigilia al iniciar el nuevo año litúrgico.

Calendario completo: Fechas y colores para encender las velas de la Corona de Adviento 2026

El Adviento 2026 inicia el domingo 29 de noviembre y termina hasta el jueves 24 de diciembre, encendiendo una vela cada domingo previo a Navidad.

Te compartimos el calendario paara encender las velas de la Corona de Adviento.