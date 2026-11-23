Sostener los valores propios cuando el entorno exige ceder representa uno de los mayores retos de la vida cotidiana. En el trabajo, la familia o la comunidad, actuar con integridad suele implicar decisiones incómodas, críticas o sacrificios. Para quienes atraviesan situaciones de presión moral, dudas o desgaste emocional, la oración de hoy invita a pedir claridad mental y valentía.

Oración para hoy 24 de noviembre a San Andrés Dung-Lac

Quienes desean fortalecer su voluntad y actuar con rectitud durante este martes pueden elevar la siguiente plegaria a San Andrés Dung-Lac y sus compañeros mártires:

“Señor, Dios Todopoderoso, hoy acudo a ti con humildad para pedirte firmeza en mi corazón. Tú conoces las pruebas que enfrento cada día y las veces en que el miedo, el cansancio o la presión me tientan a abandonar lo que considero justo.

Por la intercesión de San Andrés Dung-Lac y sus compañeros mártires, concédeme la valentía de mantenerme fiel a mis valores. Dame sabiduría para discernir el camino correcto y serenidad para defender mis convicciones con respeto, amor y verdad.

No permitas que la indiferencia o las dificultades apaguen mi fe ni quebranten mi integridad. Acompaña mis pasos en este día, guía mis decisiones y ayúdame a reflejar con mis actos aquello en lo que creo. Amén.”

Santoral hoy 24 de noviembre

San Andrés Dung-Lac ejerció su ministerio como sacerdote en Vietnam y entregó su vida por su fe junto con otros 116 mártires que enfrentaron diversas persecuciones en ese país.

En 1988, el papa Juan Pablo II canonizó a este grupo de religiosos y laicos.

¿Qué otros santos se celebran en el santoral del 24 de noviembre?

Otros santos venerados este 24 de noviembre son: