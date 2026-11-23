Sostener los valores propios cuando el entorno exige ceder representa uno de los mayores retos de la vida cotidiana. En el trabajo, la familia o la comunidad, actuar con integridad suele implicar decisiones incómodas, críticas o sacrificios. Para quienes atraviesan situaciones de presión moral, dudas o desgaste emocional, la oración de hoy invita a pedir claridad mental y valentía.
Oración para hoy 24 de noviembre a San Andrés Dung-Lac
Quienes desean fortalecer su voluntad y actuar con rectitud durante este martes pueden elevar la siguiente plegaria a San Andrés Dung-Lac y sus compañeros mártires:
“Señor, Dios Todopoderoso, hoy acudo a ti con humildad para pedirte firmeza en mi corazón. Tú conoces las pruebas que enfrento cada día y las veces en que el miedo, el cansancio o la presión me tientan a abandonar lo que considero justo.
Por la intercesión de San Andrés Dung-Lac y sus compañeros mártires, concédeme la valentía de mantenerme fiel a mis valores. Dame sabiduría para discernir el camino correcto y serenidad para defender mis convicciones con respeto, amor y verdad.
No permitas que la indiferencia o las dificultades apaguen mi fe ni quebranten mi integridad. Acompaña mis pasos en este día, guía mis decisiones y ayúdame a reflejar con mis actos aquello en lo que creo. Amén.”
Santoral hoy 24 de noviembre
San Andrés Dung-Lac ejerció su ministerio como sacerdote en Vietnam y entregó su vida por su fe junto con otros 116 mártires que enfrentaron diversas persecuciones en ese país.
En 1988, el papa Juan Pablo II canonizó a este grupo de religiosos y laicos.
¿Qué otros santos se celebran en el santoral del 24 de noviembre?
Otros santos venerados este 24 de noviembre son:
- San Crisógono de Aquileya, mártir de los primeros siglos del cristianismo.
- Santa Flora y Santa María de Córdoba, jóvenes que defendieron su fe en el siglo IX.
- San Alberto de Lovaina, obispo de Lieja y mártir.
- San Colmano de Cloyne, primer obispo de la diócesis de Cloyne en Irlanda.
- Santa Firmina de Amelia, virgen y mártir venerada en Italia.
- San Porciano de Mirandol, abad reconocido por su vida austera y su servicio a los demás.