Cada 23 de noviembre, la Iglesia Católica recuerda al beato Miguel Agustín Pro, un sacerdote jesuita mexicano que marcó la historia religiosa del país. En momentos cuando la incertidumbre, el desgaste emocional o las situaciones injustas amenazan la paz interior, miles de fieles recurren a su intercesión. Su historia de vida inspira a quienes buscan mantener la fe intacta y conservar la esperanza en medio de la adversidad.

Oración para hoy 23 de noviembre al beato Miguel Agustín Pro para pedir consuelo y fortaleza

Quienes atraviesan un periodo difícil o enfrentan un trato injusto pueden elevar esta plegaria con recogimiento y confianza para pedir consuelo:

“Oh Dios, Padre misericordioso, que concediste al beato Miguel Agustín Pro la gracia de servirte con alegría y entregar su vida con valentía en medio de la persecución. Hoy acudo a ti con el corazón cansado, pero firme en la fe. Te pido, por su intercesión, que derrames sobre mí la fortaleza necesaria para enfrentar las injusticias y superar las pruebas que hoy me afligen. No permitas que el miedo ni el desánimo apaguen mi esperanza. Enséñame a mantener la serenidad, a perdonar con generosidad y a confiar siempre en tu justicia divina. Concédeme el valor para defender la verdad y sostener a quienes dependen de mí en estos tiempos de adversidad. Amén.”

Santoral hoy 23 de noviembre

El santoral católico conmemora este 23 de noviembre la memoria litúrgica del beato Miguel Agustín Pro Juárez. Nacido en Guadalupe, Zacatecas, en 1891, este sacerdote ingresó a la Compañía de Jesús y dedicó su ministerio a acompañar a los sectores más vulnerables, especialmente a los obreros y a las familias necesitadas.

Durante la Guerra Cristera en México, el padre Pro ejerció su labor pastoral de forma clandestina para llevar los sacramentos a los creyentes. Las autoridades lo detuvieron en noviembre de 1927 tras acusarlo sin pruebas de participar en un atentado contra el expresidente Álvaro Obregón. El 23 de noviembre de ese mismo año, un pelotón de fusilamiento ejecutó al sacerdote en la Ciudad de México sin un juicio previo.