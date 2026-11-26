Hoy 27 de noviembre, millones de fieles católicos en todo el mundo celebran la festividad de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Esta fecha ofrece una oportunidad especial para elevar una oración y pedirle a la Virgen María por la protección de la familia, así como para encomendarle las preocupaciones diarias que aquejan al hogar.

Oración para hoy 27 de noviembre a la Virgen de la Medalla Milagrosa para pedir por la familia

​Para quienes buscan consuelo, paz y resguardo para sus seres queridos, la tradición católica propone encomendar el hogar a la Virgen en este día. Puedes rezar la siguiente plegaria en un momento de silencio, con el corazón abierto y acompañado de tu familia:

“Oh, Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra, acudimos hoy a ti con total confianza. En este día de tu Medalla Milagrosa, te encomendamos nuestras preocupaciones, angustias y necesidades más profundas.

​Te pedimos que extiendas tu manto protector sobre nuestra familia. Cuida a cada uno de nuestros seres queridos, líbralos de todo mal y guía sus pasos por el camino del bien. Intercede ante tu Hijo Jesucristo para que nunca falte la paz, la salud y la unión en nuestro hogar.

​Oh, María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Amén.”

Qué santos se celebran hoy 27 de noviembre en el calendario católico

​La devoción a la Medalla Milagrosa tiene su origen en las apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré en 1830, en París. Durante aquellos encuentros en la capilla de la Rue du Bac, María pidió acuñar una medalla con su imagen y prometió abundantes gracias a quienes la llevaran con confianza. Desde entonces, esta insignia representa un símbolo de fe inquebrantable en la protección y la intercesión maternal de María ante Dios.

El calendario litúrgico de la Iglesia católica recuerda cada 27 de noviembre a diversos santos y mártires que dejaron un legado de fe. Entre las figuras más destacadas de esta jornada figuran: