Este jueves 26 de noviembre, la Iglesia católica conmemora a San Silvestre Gozzolini, un religioso italiano del siglo XIII que fundó la congregación de los Silvestrinos. Su historia ofrece un mensaje vigente para quienes sienten que perdieron el rumbo: siempre existe un momento oportuno para hacer una pausa, revisar las prioridades y atreverse a transformar la propia vida.

Oración para hoy 26 de noviembre a San Silvestre Gozzolini para pedir claridad y cambiar de rumbo

Si atraviesas una etapa de incertidumbre o sientes la necesidad de replantear tus metas, dedica unos minutos de silencio para rezar esta plegaria con fe y pedir guía divina:

“Señor Dios, fuente de toda sabiduría y verdad, hoy acudo a ti por intercesión de San Silvestre Gozzolini. Reconozco que a veces el ruido diario nubla mi juicio y me aleja de lo verdaderamente importante.

Te pido que ilumines mi mente y mi corazón para reconocer cuándo debo hacer una pausa. Dame la valentía necesaria para soltar aquello que ya no me construye y la fortaleza para iniciar un nuevo rumbo conforme a tu voluntad.

Enséñame a ordenar mis prioridades con honestidad y a caminar con paz hacia el propósito que tienes para mi vida. Confío en tu guía en cada paso que doy hoy y siempre. Amén.”

Santoral del 26 de noviembre: qué santos celebra hoy la Iglesia

Nacido en Osimo, Italia, Silvestre Gozzolini estudió derecho y teología antes de ejercer como canónigo. Sin embargo, una profunda reflexión sobre la brevedad de la existencia lo llevó a renunciar a sus comodidades terrenales para retirarse a la oración y la soledad. Más tarde, fundó su propia congregación, demostrando que un cambio de dirección radical puede dar frutos duraderos.

Además de San Silvestre Gozzolini, el santoral católico recuerda este jueves 26 de noviembre a otras figuras destacadas por su testimonio de fe y servicio. Quienes llevan alguno de estos nombres celebran hoy su onomástico: