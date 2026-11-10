Cada 11 de noviembre, la comunidad creyente conmemora a una de las figuras más emblemáticas de la compasión humana. San Martín de Tours representa el inmenso valor de la empatía frente al sufrimiento ajeno. Dedicar la oración de hoy por su intercesión nos puede ayudar a cultivar un corazón más generoso y compartirlo con quien lo necesita.

Oración a San Martín de Tours para rezar hoy 11 de noviembre

La oración de este día busca despertar nuestra sensibilidad y recordarnos nuestro deber de acompañar a los menos favorecidos. Rezamos hoy para alejar la indiferencia de nuestro espíritu y transformar nuestra mirada:

“Señor Dios, que inspiraste a San Martín de Tours para reconocer tu rostro en el hombre que padecía frío, te pedimos hoy que transformes nuestro corazón. Quita de nosotros toda indiferencia. Enséñanos a mirar a nuestro alrededor con ojos de profunda misericordia. Danos la fuerza necesaria para compartir nuestro abrigo, nuestro tiempo y nuestro amor genuino con quienes se sienten solos o desamparados. Que nunca pasemos de largo ante el sufrimiento ajeno. Ayúdanos a ser un refugio de calidez para nuestros hermanos, reconociendo siempre que al servir al más pequeño de este mundo, te servimos directamente a ti. Amén.”

Santoral hoy 11 de noviembre: La historia de San Martín de Tours y el milagro de la capa

La Iglesia católica celebra este miércoles a San Martín de Tours (316–397 d. C.), un soldado romano que experimentó una profunda conversión espiritual gracias a un acto de caridad espontánea.

La historia de este santo narra que, durante un invierno excepcionalmente crudo y helado, el joven soldado cabalgaba de regreso a su campamento. En el camino, encontró a un hombre pobre, medio desnudo, que temblaba de frío y suplicaba ayuda a todos los transeúntes. Ningún viajero le prestaba atención.

Sin embargo, Martín detuvo inmediatamente su marcha al ver la escena. Como no llevaba dinero consigo en ese momento, sacó su espada, cortó su gruesa capa militar por la mitad y cubrió al mendigo para protegerlo del hielo cortante.

Esa misma noche, Martín tuvo una revelación impactante en sus sueños. Vio a Jesucristo vestido exactamente con la mitad de la capa que él entregó al mendigo horas antes. Este relato visual, sencillo y profundamente emotivo nos deja una lección atemporal que resuena hasta nuestros días.