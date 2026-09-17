Notas
-
Oración de hoy para aprobar exámenes: La plegaria para pedirle a San José de Cupertino por concentración este 18 de septiembre
Conoce la oración a San José de Cupertino, patrono de los estudiantes, para encontrar calma y concentración antes de presentar un examen este 18 de septiembre.
-
Oración de hoy para saber qué decisión tomar: La plegaria para pedirle a Santa Hildegarda de Bingen por claridad mental este 17 de septiembre
Conoce el santoral del 17 de septiembre dedicado a Santa Hildegarda de Bingen. Reza esta oración para pedir sabiduría, claridad y paz en momentos de duda.
-
Oración de hoy para recuperar la paz: La plegaria para pedirle a San Cornelio y San Cipriano por la reconciliación este 16 de septiembre
Encuentra la oración del 16 de septiembre para pedir paz y reconciliación. Conoce la historia de San Cornelio y San Cipriano y sana tus relaciones hoy.
-
Oración de hoy para encontrar consuelo en la tristeza: La plegaria para pedirle a la Virgen de los Dolores por un dolor profundo este 15 de septiembre
Reza la oración a la Virgen de los Dolores este 15 de septiembre. Encuentra consuelo, paz y fortaleza espiritual en el santoral de hoy.
-
Oración de hoy para recuperar la esperanza: La plegaria para pedirle a Dios superar una carga pesada este 14 de septiembre
Consulta la oración del 14 de septiembre para encontrar paz en momentos difíciles y conoce la historia de la Exaltación de la Santa Cruz en el santoral de hoy.
-
Oración de hoy para terminar la semana con paz: La plegaria para pedirle a Dios por protección familiar este 11 de septiembre
Consulta la oración del día 11 de septiembre para pedir paz y protección familiar, y conoce qué celebra la Iglesia católica en el santoral de hoy.
Videos
Galerías
-
Pascua bajo fuego: Así se vivió el Domingo de Resurrección desde Gaza hasta el Vaticano
-
(GALERÍA) Con cruces a cuestas y el corazón en la mano: Así se vivió el Santo Viacrucis 2026 en Chalma
-
Iztapalapa revive la Pasión: fe, dolor y miles de miradas en el Viacrucis 2026
-
FOTOS: ¡Alegría desbordada! Así celebraron en El Vaticano la aparición del Papa León XIV
-
¿Por qué se llama Capilla Sixtina? 5 sorprendentes datos sobre la sede del Cónclave 2025
-
Así se vivió el Viacrucis en Iztapalapa 2025
-
El “Corredor del Niño Dios”: ¿Cuál es la calle en el Centro de CDMX con todo para la vestimenta?