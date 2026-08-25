Inicias un nuevo proyecto, enfrentas dificultades en tu entorno laboral o sientes que las fuerzas te abandonan justo antes de alcanzar una meta importante. Muchas personas experimentan agotamiento mental y físico cuando los resultados positivos tardan en llegar. La oración de hoy puede brindar refugio espiritual.

La Arquidiócesis de México marca en su calendario de este 26 de agosto a San Junípero Serra, un ejemplo histórico de vocación y servicio inquebrantable.

Oración para hoy 26 de agosto

Reza esta poderosa plegaria si estás luchando por alcanzar un objetivo y sientes la tentación de abandonar el esfuerzo.

“Señor Dios, que llamaste a San Junípero Serra para llevar tu palabra a tierras lejanas y le concediste la gracia de superar incontables obstáculos, escucha mi petición. Te pido que, por su intercesión, me otorgues la paciencia y la perseverancia necesarias para no rendirme ante las dificultades de mi vida diaria. Llena mi espíritu de fortaleza para continuar mi trabajo con entusiasmo y dedicación. Ayúdame a mantener la vista en mis metas, a descubrir nuevos caminos cuando enfrente puertas cerradas y a vivir mi vocación con auténtica alegría. Que su ejemplo de lucha resuene en mi corazón hoy y todos los días. Amén.”

Santoral hoy 26 de agosto

La Iglesia Católica celebra hoy la vida y obra de este incansable fraile franciscano. Nacido en Petra, Mallorca, España, el 24 de noviembre de 1713, Junípero Serra viajó al continente americano para dedicar su existencia al servicio de los demás. Fundó nueve de las veintiuna misiones en la Alta California, sentando las bases históricas de ciudades tan importantes como San Diego y San Francisco.

El papa Francisco lo canonizó durante el año 2015, destacando en su mensaje su enorme compromiso con los marginados y su espíritu de sacrificio. Este santo nos enseña diariamente el inmenso valor del esfuerzo continuo.

A pesar de sufrir asma y una infección crónica en una de sus piernas, él nunca detuvo su labor evangelizadora ni sus proyectos de construcción. Siempre repitió una declaración que hoy sirve como máxima de vida para millones de trabajadores y emprendedores: “Siempre adelante, nunca retroceder”.

