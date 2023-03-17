Turquía aprueba la candidatura de Finlandia para unirse a la OTAN

Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, aprobó la candidatura de Finlandia para sumarse a la Organización del Atlántico Norte (OTAN); sin embargo, no hizo lo mismo con Suecia para que uniera a la alianza de defensa occidental.

Erdogan indicó que Finlandia se había ganado “la bendición” de Turquía tras tomar medidas concretas para cumplir sus promesas de actuar contra los terroristas y liberar las exhortaciones de defensa.

No obstante, los otros 30 miembros de la OTAN también deben ratificar la llegada de Finlandia o Suecia; estos países podrían ser la primera ampliación de la Organización desde el 2020, cuando ingresó Macedonia del Norte.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sayın Sauli Niinistö ve heyetini Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyduk.



Sayın @Niinisto ile görüşmelerimizde, Türkiye - Finlandiya münasebetlerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ederken önümüzdeki dönemde atacağımız adımları ele aldık.… https://t.co/JSi1fgIkGS pic.twitter.com/GATKe3ttmo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2023

El presidente finlandés, Sauli Niinisto, señaló que el apoyo de Turquía es muy importante para su país, que comparte una larga frontera con Rusia, pero agregó que también es importante que Suecia se una al tratado.

Cabe recordar que Ucrania, Suecia y Finlandia solicitaron unirse a la OTAN el años pasado, tras la invasión de Rusia a territorio ucraniano, pero se encontraron con las inesperadas y sorprendentes objeciones de Turquía, país que forma parte de la alianza desde 1952.

¿Qué es la OTAN?

La OTAN es una alianza militar formada en 1949 por 12 países, entre los que se encontraban Canadá, Italia, Estados Unidos y Reino Unido; pero poco a poco más naciones se han sumado, haciendo que actualmente esté conformada por 30 miembros.

La OTAN fue creada con el objetivo de frenar la expansión de la URSS en Europa, sin embargo, con la caída de la Unión Soviética en 1991, los países que la conformaban se aliaron al tratado del Atlántico Norte acordando acudir en ayuda mutua en caso de un ataque armado contra cualquier miembro.

Estos son los países que conforman la OTAN: Albania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos.