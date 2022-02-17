¿Qué es la OTAN y por qué Rusia no quiere que Ucrania se una?

Las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentan y la amenaza de una invasión sigue latente, por ello, algunos países que conforman la OTAN intervinieron para tratar de negociar con Vladimir Putin y evitar una guerra.

Pero entre las peticiones de Rusia para evitar un enfrentamiento, hay una en específico: que Ucrania nunca se una a la OTAN. Algo que Estados Unidos y la alianza rechazaron. ¿Pero qué es la OTAN y cuál es su relación en el conflicto Rusia-Ucrania?

¿Qué es la OTAN?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza militar que se formó en 1949, en ese momento la integraban 12 países incluidos Estados Unidos, Canadá, Italia y Reino Unido. Actualmente cuenta con 30 miembros, la mayoría europeos.

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Originalmente la OTAN se creó para frenar la expansión de la URSS en Europa; pero en 1991 con la caída de la Unión Soviética, más países se aliaron al Tratado del Atlántico del Norte, acordando continuar con dicha alianza y pactaron acudir en ayuda mutua en caso de un ataque armado contra cualquier miembro.

La OTAN asegura que su propósito es garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares, la Organización también añade que está comprometida con la resolución pacífica de disputas, pero si “fracasan los esfuerzos diplomáticos, tiene el poder militar para emprender operaciones de gestión de crisis”.

¿Qué países conforman la OTAN?

Albania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Macedonia del Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos.

¿Por qué Rusia no quiere que Ucrania se una a la OTAN?

Aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, sí es un “país socio”, lo que significa que en un futuro se le puede permitir unirse a la alianza, algo con lo que Rusia no está para nada de acuerdo.

Ello, debido a que desde hace varios años, el presidente Vladimir Putin se queja de que los países miembros de la OTAN afines a Estados Unidos, están rodeando el territorio ruso, pues en la zona oeste todos los países colindantes ya forman parte de la organización.

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Putin alega que la expansión de la OTAN representa una amenaza de seguridad para Rusia, algo que Estados Unidos y sus aliados niegan.

Además, si Ucrania se vuelve miembro de la OTAN, Rusia perdería el control de Crimea, que se encuentra en Ucrania, pero es controlada por Moscú, pues resulta ser una zona estratégicamente importante para el control del Mar Negro.

