Albergue de migrantes en Tijuana está bajo amenazas; esto sabemos

¡Sufren amenazas! El Albergue “Ágape”, ubicado en Tijuana, es un lugar que busca dar asilo y protección a las y los migrantes o refugiados que acuden a sus puertas en busca de ayuda; sin embargo, se enfrentan a graves obstáculos para poder apoyar a estas personas.

“Nos enfocamos en tratar de ayudar para su asilo político (..) En las pruebas y evidencias que pide Estados Unidos”, explicó el pastor de este albergue.

Refugio de migrantes reciben amenazadas por refugiados de alto rango

Albert Rivera, pastor de albergue “Ágape”, compartió que han recibido constantes amenazas por parte de refugiados de “alto rango”, por esta razón han tenido que tomar algunas medidas para su protección.

“En una ocasión me llamó el hermano de un gobernador, amenazándome para que no le ayude, especialmente, a policías, Guardia Nacional y Marina (...) Y si les vamos a ayudar al asilo político, piden que sea para Canadá y otros países pero no para Estados Unidos”, compartió Albert Rivera, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

El pastor de este albergue contó que lo han llegado a amenazar una o dos veces al año, por ello, buscan cambiar constantemente de ubicación, incluso, compartió que cuentan con un albergue secreto que utilizan en caso de emergencia, asegurando que la ubicación de este lugar no lo conocen ni siquiera las autoridades.

#BajaCalifornia | En este albergue para #migrantes, viajeros encuentran cobijo y asesoría pero las historias que cuentan, son aterradoras.



"Hemos tenido policías heridos, secuestrados, otras personas usadas como esclavos, obligados a cultivar drogas".



📹 | @_otomartinez… pic.twitter.com/86vnB3g1EU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 15, 2024

Autoridades federales le proporcionaron un chaleco antibalas y un botón de pánico

Como medida de protección, autoridades federales le otorgaron a Albert Rivera un chaleco antibalas y un botón de pánico, el cual en caso de ser presionado, se esperaría que elemento de la Guardía Nacional acudan a su rescate; sin embargo, el pastor compartió que de las tres veces que lo ha llegado a utilizar, no funcionó muy bien.

A pesar de todas las amenazas y los obstáculos que se interponen en su camino, Albert Rivera, aseguró que vale la pena pasar por todo este camino, pues le provoca satisfacción el ayudar a las personas que acuden a ellos en busca de ayuda para obtener su asilo político en Estados Unidos.

“Cuando los vemos después con una sonrisa, que se les fue la depresión y esa carga pesada que sentían, sí vale la pena”, expresó Albert Rivera, pastor del Albergue “Ágape” en Tijuana, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.