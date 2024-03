Migrantes y mexicanos rechazan programa Vuelta a la Patria, ¿en qué consiste?

Tras la noticia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre la implementación del programa “Vuelta a la Patria”, dirigido principalmente a migrantes venezolanos, colombianos y ecuatorianos, se ha generado una gran polémica, pues esta no fue bien recibida por las y los mexicanos, además de algunos migrantes.

#EnLaMañanera | La canciller @aliciabarcena reportó que el gobierno mexicano regalará dinero recaudado de impuestos a venezolanos para que regresen a su país y ayudará para que busquen trabajo allá https://t.co/zI1eXZno4g pic.twitter.com/2qK2UGjcTd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2024

¿En qué consiste el programa “Vuelta a la Patria del gobierno mexicano?

Con el convenio “Vuelta a la Patria”, el gobierno mexicano buscará mandar a venezolanos, colombianos y ecuatorianos de vuelta a su país. ¿Cómo? Dándoles un apoyo mensual de 110 dólares, es decir, cerca de mil 800 pesos. Esto consistirá en darles una tarjeta para que se incorporen en un programa de bienestar, así como pactos con las empresas para que los reciban en sus respectivas naciones con un empleo, con el propósito de que tengan un estímulo para que regresen.

¿Qué piensan los migrantes sobre el programa “Vuelta a la Patria”?

En un sondeo realizado a migrantes en Chiapas, por Fuerza Informativa Azteca (FIA), estos contestaron que con el apoyo de 110 dólares mensuales, con la condición de regresarse a su país, no sería suficiente, por lo que no lo aceptarían.

“No, no estoy dispuesta porque hemos pasado por mucho en esta travesía y vendimos nuestra casa, nuestros hogares y eso no nos van a recompensar, la economía de Venezuela está muy mala”.

“Tendría que verlo primero a ver si le llega a uno ese dinero, si no solamente quedaría uno allá después y no haya respuesta sobre ese dinero y sea solo para sacarnos del país”. “No, eso no alcanza para nada”, fueron algunas de las respuestas de los migrantes.

¿Qué piensan los mexicanos sobre que el gobierno regala dinero a los migrantes?

Aunado a ello, a los mexicanos no les pareció que el gobierno decidiera regalar y apoyar a los migrantes, pues en el país hay al menos 7% de población que vive en extrema pobreza, mexicanos que necesitarían al menos 2 mil pesos mensuales y no solamente por seis meses.

Gabriel Utrilla, ciudadano de Tuxtla, comentó: “Tampoco es responsabilidad de los mexicanos, nada es de a gratis, podrías trabajar acá". Angélica Zárate Jiménez, ciudadana de la misma ciudad, considera que los migrantes no tienen muchas oportunidades, ya que ella los ve pidiendo limosna, no en un trabajo estable.