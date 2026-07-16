¿Otra crisis como la del estrecho de Ormuz? Ucrania bloquea cruce marítimo a Rusia

El control que Rusia ejercía sobre su principal puerta de salida al mar Negro se está desmoronando. Una ofensiva implacable con drones por parte de las fuerzas ucranianas ha obligado a Moscú a suspender por completo el tráfico marítimo en el mar de Azov, limitando de forma drástica la capacidad del Kremlin para exportar mercancías clave al resto del mundo.

Durante años, este cuerpo de agua estuvo fuera del alcance de Ucrania, por lo que era utilizado como base segura para los ataques rusos y conectando el sur de Rusia con los océanos globales. Sin embargo, los recientes avances tecnológicos y militares de Ucrania han dado un vuelco total a la situación estratégica de la región.

El ataque de drones paralizó los canales

El comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert Brovdi, informó que sus unidades lograron impactar un total de 116 embarcaciones rusas en el mar de Azov en un periodo de solo nueve días.

Esta implacable campaña aérea obligó a las autoridades rusas a cerrar los dos puntos de acceso más importantes de la zona:

El canal Don-Azov , que conecta el mar con las vías fluviales internas de Rusia.

, que conecta el mar con las vías fluviales internas de Rusia. El estrecho de Kerch, el paso clave que une el mar de Azov con el mar Negro.

Hay largas filas de buques de carga varados a ambos lados del mar, incapaces de avanzar debido al bloqueo de facto impuesto por las fuerzas ucranianas.

No pueden exportar trigo y petróleo: Habrá un fuerte impacto económico para Moscú

Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo y aproximadamente una cuarta parte de sus ventas internacionales se transportan a través del mar de Azov. Según analistas del mercado agrícola como Andrey Sizov, la importancia de esta ruta para el suministro global de alimentos es inmensa:

"El mar Negro representa para el mercado del trigo lo que el golfo Pérsico significa para el mercado del petróleo crude. Si esta parálisis se prolonga, las pérdidas económicas de Rusia ascenderán a miles de millones de dólares", advirtió Andrey Sizov.La parálisis ya ha provocado un incremento inmediato en los precios de los futuros del trigo en los mercados internacionales. Aunque el Kremlin asegura que puede desviar sus exportaciones hacia otros terminales en el mar Negro, los expertos advierten que esos puertos no cuentan con la capacidad suficiente para absorber el flujo de carga durante la temporada alta de cosecha en la región de Rostov.

Asfixiando poco a poco a Rusia

La campaña en el mar de Azov es parte de una estrategia más amplia de Kyiv para aislar la península de Crimea, anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. El comandante del 413.º Regimiento Independiente de Sistemas No Tripulados de Ucrania, el mayor Evhen Karas, confirmó a los medios que el objetivo principal es asfixiar las rutas de suministro rusas.

Las fuerzas ucranianas han atacado de manera coordinada puentes, vías de ferrocarril y carreteras que conectan a Crimea con el territorio continental ruso, además de los buques cisterna que transportan combustible a la península. Esta presión logística ya ha provocado apagones generales y escasez de combustible en la región ocupada.

Ante la efectividad de los ataques, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, reaccionó con dureza acusando a Ucrania de cometer actos de "terrorismo y piratería" en aguas internacionales. Por su parte, los mandos militares ucranianos aseguran que sus operaciones continuarán expandiéndose a medida que sigan desarrollando drones con mayor alcance y menor costo de producción.