Donald Trump ofrece a Ucrania fabricar sus propios misiles Patriot porque no tiene suficientes para enviarles

En la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea otorgar a Ucrania la licencia oficial para producir los misiles interceptores del sistema de defensa aérea Patriot. "Les vamos a dar la licencia para fabricar Patriots. Creo que pueden producirlos muy rápido una vez que se lo expliquemos", afirmó Trump sentado junto al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

La propuesta llega justo cuando Ucrania se está quedando sin interceptores. Esta misma semana, la Fuerza Aérea ucraniana admitió que no pudo derribar ninguno de los 23 misiles balísticos lanzados por Rusia en un solo ataque dominical debido a la falta de munición, una ofensiva que dejó más de una veintena de muertos. Con esta licencia, Trump aseguró que busca que Kiev "no pueda quejarse de que no les estamos dando lo suficiente".

BREAKING: President Trump throws support behind drone deal with Ukraine: “I think we’re going to make that deal.”@SenatorShaheen’s reaction: “It’s high time the United States seal this deal. @DeptofWar and @USWPColby should follow @POTUS’s lead.” pic.twitter.com/QyepI5mCTu — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) July 8, 2026

Estados Unidos ya no quiere enviar sus misiles a Ucrania

A pesar de que el sistema Patriot es considerado el escudo más efectivo del mundo contra ataques balísticos, también es el más caro y escaso. Una sola batería con sus misiles ronda los 1,000 millones de dólares y la producción global apenas alcanza las 600 unidades al año.

Estados Unidos se niega a transferir más de sus misiles y baterías porque ya utilizó más de la mitad de sus reservas de Patriot durante la guerra con Irán a principios de este año. "Tenemos Patriots, pero no tenemos tantos. Los necesitamos para nosotros también", justificó el mandatario estadounidense ante la prensa.

No se pueden fabricar misiles bajo bombardeos

Aunque parece una buena idea, en Ucrania la propuesta no es algo que solucione la falta de misiles porque la infraestructura no es lo suficientemente segura para ensamblar armamento de tan alta tecnología y tampoco tienen la capacidad técnica en estos momentos. Preparar el sitio para armarlos podría tardar meses porque en el momento en que los militares rusos detecten las fábricas, serán un blanco para las bombas.

Podrían reunirse Putin y Zelenski

Durante la conferencia de prensa, Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, respaldaron los recientes ataques ucranianos con drones de largo alcance contra refinerías en territorio ruso, argumentando que demuestran la vulnerabilidad del espacio aéreo del Kremlin y podrían forzar a Vladímir Putin a negociar. "Es una escalada, pero es una escalada que puede ayudar a liderar el final de la guerra", comentó Trump.

Hacia el cierre del encuentro, el presidente estadounidense volvió a insistir en una reunión cara a cara entre Zelenski y Putin para poner fin al conflicto que inició en 2022. Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a aceptar la condición de Putin de reunirse exclusivamente en Moscú, Zelenski respondió Es difícil... hay demasiados drones ucranianos por allá.