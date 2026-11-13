¡Otra polémica! Esta es la razón por la que Vadhir “N” no puede ser detenido por presunta violación

El caso de Vadhir “N” dio un nuevo giro judicial, y es que, el actor obtuvo una segunda protección de la justicia federal que frena posibles acciones en su contra, entre ellas una orden de aprehensión, en el marco de la investigación que enfrenta por su presunta responsabilidad en el delito de violación sexual.

La nueva resolución fue concedida por el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, luego de que el investigado solicitara protección el pasado 28 de octubre ante posibles actos que pudieran afectar su libertad e integridad física.

¿Qué resolvió el juez sobre Vadhir “N”?

De acuerdo con la resolución judicial, el juzgador concedió una suspensión de plano para que las autoridades se abstengan de ejecutar los actos reclamados relacionados con posibles afectaciones a la libertad y la integridad del actor.

Entre las medidas contempladas se encuentran la protección contra la incomunicación, malos tratos, peligro a la integridad física y ataques a la libertad personal fuera de un procedimiento legal.

¿Por qué Vadhir “N” obtuvo un segundo amparo?

Esta no es la primera ocasión en que el actor consigue protección judicial para evitar su detención. En junio de 2026, ya le había concedido un amparo relacionado con la orden de aprehensión que fue librada en su contra el 24 de abril de ese año.

Aquella resolución dejó anulado el mandamiento de captura y ordenó notificar a las autoridades correspondientes para que tuvieran conocimiento de la decisión judicial.

No obstante, el fallo todavía no es definitivo, debido a que la parte denunciante interpuso un recurso de revisión.

¿De qué acusan a Vadhir “N”?

El caso tiene su origen en una denuncia por el presunto delito de violación, relacionada con hechos que habrían ocurrido en abril de 2026 en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

La Fiscalía capitalina informó anteriormente que contaba con datos de prueba para llevar la investigación ante un juez. También señaló que agentes de la Policía de Investigación realizaron siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin conseguir notificar al actor.

Por su parte, la defensa de Vadhir “N” ha rechazado los señalamientos y sostiene que existen elementos, entre ellos videos y testimonios, que desmienten la acusación.