Gloria “N”, exregidora de Morena en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, fue detenida durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones.

Según la ficha de detención, la captura ocurrió aproximadamente a las 05:12 horas en la colonia Lomas del Sol, ubicada en el municipio de Alvarado, en la zona de la Riviera Veracruzana.

El documento señala que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en la detención de la exfuncionaria, quien posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en Veracruz.

¿Quién es Gloria “N”, exregidora de Morena?

Gloria “N” es una exfuncionaria municipal que formó parte del Ayuntamiento de Tierra Blanca, Veracruz, como regidora tercera, cargo que desempeñó durante el periodo 2022-2025.

Durante esa administración, integró el Cabildo municipal bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Y es que, su trayectoria política en el municipio es uno de los datos que han llamado la atención tras darse a conocer su detención, aunque hasta ahora no se ha proporcionado información oficial adicional sobre su actividad política.

¿De qué acusan a Gloria “N”?

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuáles fueron los motivos de la detención de Gloria “N”, ni han confirmado qué delito presuntamente se le investiga.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre una posible orden de aprehensión o las circunstancias específicas del operativo en el que fue detenida.

Sin embargo, se espera que la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana proporcionen más información sobre el caso y la situación jurídica de la exregidora en las próximas horas.