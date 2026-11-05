Los escándalos de corrupción y los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado alcanzan a distintos personajes de Morena.

Aunque el obradorismo suele recurrir al pasado para responder a las críticas, varios de los casos señalados se originaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otros se concretaron en la actual administración.

Segalmex, huachicol fiscal y presuntos nexos criminales

Uno de los mayores casos es el de Segalmex, creado en 2019, donde se señala un presunto fraude de 15 mil millones de pesos mediante contratos simulados para la compra de granos, leche y azúcar. Su entonces director, Ignacio Ovalle, no ha enfrentado acusaciones, según el señalamiento expuesto.

También figuran las acusaciones contra Andy López Beltrán y su presunta red de negocios, así como el escándalo del huachicol fiscal, que involucra a exmandos de la Marina.

A esto se suman los señalamientos contra funcionarios y gobernadores por presuntos vínculos con organizaciones criminales, además de las investigaciones relacionadas con alcaldes y redes de extorsión.

La corrupción también alcanzó al INE, con cuestionamientos por contratos millonarios durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Los casos descritos no corresponden únicamente a administraciones anteriores: varios apuntan directamente a los gobiernos de la Cuarta Transformación.