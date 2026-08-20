La acusan de discriminación: Padres de familia toman secundaria y exigen destitución de directora en Zacatecas

Los padres de familia de la Escuela Secundaria Rita Cetina, ubicada en la colonia La Comarca, en Guadalupe, Zacatecas, tomaron las instalaciones del plantel con el fin de exigir la destitución de la directora Alicia Muro Villarreal.

Las familias la señalan de cometer presuntos actos discriminatorios contra estudiantes y de no rendir cuentas sobre las aportaciones económicas que realizan los padres de familia.

Acusan a directora de secundaria en Zacatecas por discriminación y opacidad en cuotas escolares

Las madres de familia denunciaron que la directora ha negado inscripciones a alumnos por su forma de vestir y por repetir curso, de acuerdo con Rocío Salcido, tesorera del Comité de Padres de Familia.

Sara Jaquelin, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, encabezó la protesta y detalló que existen varios casos de presunta discriminación y faltas de respeto hacia el alumnado.

Exigen cuentas claras sobre aportaciones y destitución antes del regreso a clases en secundaria de Zacatecas

Las manifestantes también demandan que, antes del regreso a clases, se presenten cuentas claras sobre los recursos administrados por la mesa directiva durante los últimos meses.

Las madres explicaron que la mayoría de los padres ha colaborado con una cuota de 10 pesos semanales para contratar pipas de agua que abastecen los sanitarios de la escuela, sin que hasta ahora se les haya rendido un informe claro sobre el destino de esos recursos.

“Estamos pidiendo la destitución de la directora, o en un dado caso que la regresen a su centro de trabajo, pero antes que nos entregue las cuentas claras de todas las aportaciones de padres de familia”, declaró Sara Jaquelin.

Amenazas y petición de intervención de autoridades en secundaria de Zacatecas

Las madres de familia aseguraron que, tras iniciar la manifestación, han sido amedrentadas y amenazadas presuntamente por la directora, por lo que pidieron la intervención de las autoridades educativas. Añadieron que esperan que la situación sea resuelta antes de inicio del nuevo curso, programado para el 31 de agosto de 2026.

