La transición hacia los pagos digitales en gasolineras y casetas de cobro ya tiene un primer paso oficial, pero todavía hay dudas para quienes no tienen una cuenta bancaria, tarjeta o acceso a internet.

El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que identifica estas actividades como los primeros sectores donde los medios electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago.

Sin embargi, no significa que a partir del 27 de noviembre de 2026 las estaciones de servicio y las plazas de cobro dejarán de recibir efectivo.

¿Qué pasará si no tienes cuenta bancaria para pagar gasolina o casetas?

El acuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contempla que el expendido al público de gasolinas y diésel, así como el cobro de peajes en carreteras, sean actividades en las que los pagos digitales y electrónicos puedan convertirse en la única opción.

Este cambio genera dudas sobre todo en personas adultas o de la tercera edad que no cuentan con tarjeta de débito o crédito, una cuenta bancaria o un teléfono con internet: ¿cómo podrán pagar estos servicios cuando se implemente el nuevo esquema?

🔴 La 4T impone pago electrónico obligatorio en gasolineras y casetas de peaje pic.twitter.com/krjFn01yWd — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 27, 2026

Por el momento, el acuerdo no establece una excepción específica para quienes no tienen servicios bancarios o acceso a internet, ni detalla un mecanismo alternativo para estos usuarios.

Las condiciones deberán definirse en las disposiciones administrativas que emitan las autoridades de cada sector.

Se contempla que las autoridades deberán impulsar acciones relacionadas con la conectividad para facilitar la implementación y operación de los medios de pagos digitales, así como su acceso para la población.

¿Cuándo dejarán de aceptar efectivo en gasolineras y casetas?

Aunque el acuerdo entró en vigor el 27 de noviembre de 2026, el cambio no será inmediato. El segundo artículo transitorio establece que las autoridades competentes tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación, para emitir las disposiciones administrativas que regularán esta modalidad.

Se deberán definir los mecanismos y plazos específicos para realizar una transición gradual del efectivo a los medios de pago digitales, por lo que todavía no existe una fecha definitiva para que las gasolineras y casetas dejen de recibir efectivo.

¿De qué manera se va a pagar en las casetas y en las gasolineras?

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos contempla diferentes alternativas para realizar operaciones sin utilizar efectivo. Entre los medios de pago digitales y electrónicos que aceptarán se encuentran: