Tarjeta de crédito: qué es el CAT, cómo funcionan las fechas de pago y qué errores evitar

Si estás por solicitar o acabas de recibir tu primera tarjeta de crédito, es importante conocer cómo funciona antes de comenzar a utilizarla.

Daniela Marín, contadora púbica nos explica las principales diferencias entre una tarjeta de crédito y una de dédito, así como los conceptos que debes revisar para evitar que una deuda se prolongue.

¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta de débito y una de crédito?

La principal diferencia está en el origen del dinero. Con una tarjeta de débito utilizas el saldo disponible de tus propios ingresos. En cambio, una tarjeta de crédito utiliza dinero prestado que posteriormente debes pagar.

"En la tarjeta de débito utilizas tu salfo dispobible, tus propios ingresos. Y en la de crédito utilizas un dinero que es prestado", mencionó Daniela Marín, contadora pública.

Por ello, antes de utilizar una tarjeta de crédito, es importante tener presente que no representa un ingreso adicional, sino un préstamo que debe pagarse conforme a fechas establecidas.

¿Qué debes revisar antes de contratar una tarjta de crédito?

Antes de contratarla es importante conocer:



La tasa de interés

El pago de anualidad

Las fechas de corte y de pago

Las posibles comisiones

El CAT o Costo Anual Total

La capacidad que tienes para pagar el préstamo

También es necesario tener claras las fechas en las que debes realizar los pagos para evitar generar intereses.

¿Qué es el CAT de una tarjeta de crédito?

El CAT es el Costo Anual Total, una cifra porcentual que reúne diferentes características de un financiamiento. En este indicador se consideran elementos como los intereses, pagos de anualidad y comisiones por apertura.

Por ello, comparar el CAT entre diferentes tarjetas permite identificar aquellas que contiene un porcentaje menor en comparación con otras opciones.

¿Cuál es la diferencia entre la fecha de corte y la fecha límite de pago?

La fecha de corte corresponde al periodo en el que se suman las compras y movimientos realizados con la tarjeta. Por otro lado, la fecha límite de pago es el día establecido para pagar las compras y movimientos que fueron incluidos en ese periodo.

Por ejemplo, si una tarjeta tiene el día 7 como fecha de corte y el 27 como fecha límite de pago, las compras y movimientos se acumulan hasta el corte y posteriormente existe un periodo para realizar el pago.

¿Qué pasa si pagas solamente el mínimo?

El pago mínimo es una cantidad que permite mantener el crédito al corriente, pero pagar únicamente ese monto puede generar intereses y hacer que la deuda se prolongue.

Por ejemplo, si el pago mínimo fuera de 350 pesos y el pago total del mes fuera de mil pesos, cubrir únicamente los 350 pesos podría generar intereses y alargar la deuda.

Por ello, pagar el total correspondiente al periodo de corte en la fecha establecida evita generar intereses.

¿Cuánto de la línea de crédito se recomienda utilizar?

De acuerdo con Daniela Marín, Buró de Crédito sugiere utilizar no más del 30% de la línea de crédito que otorga el banco.

Tres errores que debes evitar con tu primera tarjeta

Considérala como un ingreso adicional. Es un préstamo que debe pagarse. Pagar únicamente los montos mínimos. Esto puede alargar la deuda y generar intereses. Perder el control de las fechas de pago. Realizar los pagos después de la fecha establecida puede generar intereses.

Las cinco reglas para usar tu primera tarjeta