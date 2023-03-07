Día de la Mujer: ¿Cuáles son los 10 países donde hay más mujeres que hombres?

El 8 de marzo (8M) se conmemora el Día Internacional de la Mujer, por lo que te contamos cómo ha crecido la población femenina en el mundo y en qué países habitan más mujeres que hombres.

En noviembre del 2022 la población mundial alcanzó los 8 mil millones de personas, de los cuales el 50.5 por ciento de la población son hombres y el 49.5 por ciento mujeres, aunque hay países en los que habitan más mujeres que hombres.

Aunque en el mundo aún hay más hombres, en algunos países las mujeres predominan, aquí te decimos en dónde hay más féminas, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M).

Actualmente los países más poblados siguen siendo China e India pese a que el gigante asiático redujo su natalidad, por lo que se espera que pronto India la supere en cantidad de habitantes.

¿Cuántas mujeres por cada hombre hay en el mundo?

Según los datos de las Naciones Unidas y la CIA (Central Intelligence Agency) en el mundo hay actualmente un 50,5 % de hombres y un 49,5 % mujeres (ambas fuentes coinciden en los porcentajes)🙄🤔🧐😳 pic.twitter.com/I0qoItnpjv — Victor Hugo "«Андский»" (@hugoesc31475407) November 4, 2021

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que la población aumente casi 200 millones de personas en los próximos 30 años, pasando de los 8 mil millones a los 9 mil 700 millones para 2050.

Estos son los 10 países donde habitan más mujeres que hombres:

Alemania 42,146 mujeres vs 41,049 hombres

Brasil 109,034 mujeres vs 105,291 hombres

Canadá 19,240 mujeres vs 19,005 hombres

Colombia 26,101 mujeres vs 25,415 hombres

Corea 13,127 mujeres vs 12,844 hombres

Cuba 5,667 mujeres vs 5,589 hombres

España 24,178 mujeres vs 23, 236 hombres

Estados Unidos 167,480 mujeres vs 164, 413 hombres

Francia 34,998 mujeres vs 32,750 hombres

México 64,849 mujeres vs 61,856 hombres

¿Cuántas mujeres hay en el mundo?

De acuerdo con datos del Banco Mundial, hasta 2020 (datos más recientes) en el mundo había 3.97 mil millones son hombres y 3.92 mil millones son mujeres. Como era de esperarse China es el país donde más mujeres hay, con una población de 691 mil 219, le sigue India con 681 mil 60.

¿Cuántas mujeres hay en México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su conteo más reciente de 2020 registró que la población total en México era de 126 millones de habitantes, de los cuales 65 millones son mujeres y 61 son hombres.

¿Sabes cuántas mujeres hay en México y en qué están trabajando?



¡Aquí te lo decimos!https://t.co/noAEh6fimB pic.twitter.com/sNFef3Wp28 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 8, 2021

Según el INEGI, desde hace 35 años se empezó a notar un ligero incremento en la cantidad de mujeres respecto a los hombres. Para 2020, esta diferencia se ha acentuado hasta llegar a 4 millones más de mujeres.

Con esta estadística, México es uno de los países en los que habitan más mujeres que hombres.

