El pasado año 2021 fue una fecha clave en el camino para la paridad de género en la política, pues México alcanzó su mayor número de gobernadoras al mando; sin embargo, este año 2023 hay más al mando de los estados, ¿cuántas hay y quiénes son?

Las mujeres mexicanas obtuvieron derecho al voto y a ser votadas el 3 de julio de 1955, pero pasaron más de 20 años para que una mujer fuera elegida como gobernadora.

Fue el 10 de febrero de 2014, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, que se realizó una modificación a la legislación electoral, con el objetivo de alcanzar la paridad de género. Dando pie a que se repartieran, de manera equitativa, las candidaturas a cargos de elección popular, como es el caso de gobernador.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo|Twitter @MaraLezama

¿Cuántas mujeres son gobernadoras en México en 2023?

Hasta este mes de junio de 2023, hay nueve gubernaturas al mando de mujeres, seis de ellas llegaron al cargo en 2021, año histórico para la paridad de género:

Aguascalientes: Teresa Jiménez Esquivel (PAN), quien ganó en las elecciones de 2022.

Baja California: Marina del Pilar Ávila (Morena).

Campeche: Layda Sánsores San Román (Morena).

Colima: Indira Vizcaíno Silva (Morena).

Quintana Roo: Mara Lezama (Morena).

Chihuahua: Maru Campos Galván (PAN).

Guerrero: Evelyn Salgado (Morena).

Tlaxcala: Lorena Cuéllar (Morena).

Con el triunfo en el Estado de México (Edomex), Delfina Gómez



A pesar de que ya son 9 gubernaturas al mando de una mujer, todavía no se logra el objetivo de que sean la mitad de las 32, aunado a ello, con la salida de Claudia Sheinbaum de la jefatura de Gobierno de la capital, se restó un nombre a la lista.

Delfina Gómez, de 60 años, es la gobernadora de Edomex por parte de Morena.|Facebook/Delfina Gómez

¿Quién fue la primera gobernadora de México?

Griselda Álvarez Ponce de León fue la primera gobernadora en México; fue electa senadora por el estado de Jalisco para el periodo de 1977. Posteriormente, en 1979, fue electa para contender en las elecciones para la gubernatura de Colima por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Griselda Álvarez Ponce de León|Gobierno de México

Durante su toma de posesión, Griselda Álvarez expresó: “Vivamos un tiempo nuevo, de plena igualdad con los hombres; sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”.

Le siguió Dulce María Sauri Riancho, quien en 1991 se convirtió en la primera gobernadora de Yucatán.

Mujeres en las elecciones 2024 por la presidencia

Rumbo a las elecciones 2024, hay mujeres que levantan la mano por la silla presidencial, como es el caso de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por parte de la alianza Morena, PT y PVEM.

Por parte de la oposición, se encuentra Lily Téllez, senadora del PAN, así como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.