Porqué Papa Francisco no ha regresado a Argentina desde su pontificado

El Papa Francisco, el primer líder latinoamericano de la Iglesia Católica cumplió diez años al frente de la Iglesia Católica el 13 de marzo de 2023, aunque ha realizado viajes alededor del mundo, hay un lugar que no ha visitado: su país natal, ¿por qué no ha ido a la Argentina desde el inicio del pontificado en 2013?

Algunos sostienen que el Papa de 86 años, que ahora tiene algunos problemas de movilidad relacionados con su rodilla, es consciente de las presiones que enfrentaría en Argentina, que está muy dividida políticamente, luchando contra un 9% de inflación y cerca de un 40% de pobreza.

El papa Francisco siente dolor por Argentina

"Creo que extraña a Argentina y al mismo tiempo siente dolor por ella", dijo Guillermo Marcó, vocero del entonces cardenal Bergoglio durante nueve años y con quien mantiene una estrecha relación. "Él sabe que si viene aquí lo harán pedazos".

Marco dijo que el Papa Francisco seguía siendo una figura fuerte, pero las demandas de su país de origen eran severas, especialmente con los políticos de todos los lados que probablemente intentarían aprovechar cualquier visita.

"A quién mira, a quién deja de mirar, a quién recibe... todo va a ser un problema. Y no sé si está preparado para aguantar tanta presión", dijo y agregó que Francisco siempre había sido un fuerte crítico de los que estaban en el poder, lo que a veces "generaba polémica".

En Argentina piden visita del Papa Francisco

"Era duro con la clase política en general, y aunque tenía relación con todo el mundo, no era condescendiente y por eso generaba polémica".

"Una visita del Papa levantaría significativamente el ánimo de nuestros vecinos en medio de la actual crisis económica (en Argentina). Ayudaría a unirnos y hacernos más sensibles incluso con los más necesitados, teniendo en cuenta la predicación del mismo Papa, externó en la parroquia Virgen de los Milagros de Caacupe, Lorenzo "Toto" de Vedia

Rogelio Pfirter, exembajador en el Vaticano que fue alumno de Bergoglio cuando enseñaba en un colegio jesuita en Santa Fe, dijo que el Papa tenía problemas globales más apremiantes que Argentina, mientras que la tensión política también era un elemento disuasorio.

Recuerdan en Argentina al Papa Francisco a 10 años de su pontificado

Justina Ayala, de 72 años, recuerda el día que el Papa Francisco partió de Argentina hacia el Vaticano hace diez años para iniciar su pontificado. No ha vuelto a su tierra natal desde entonces, un hecho que no ha pasado desapercibido mientras el país lucha contra la deuda, la crisis económica y la pobreza.

"Cuando se fue nos dijo, 'no se preocupen, voy a volver enseguida'. Y cuando me enteré que fue elegido, saben cómo lloré", dijo Ayala, quien conoció al Papa cuando aún era Jorge Bergoglio visitando la zona pobre de Buenos Aires de la Villa 21-24.

