¿Qué cambios logró el Papa Francisco en la iglesia católica en 10 años?

El Papa Francisco celebra sus primeros 10 años como líder de la Iglesia Católica, una década en la que ha hecho cambios significativos que incluyeron investigaciones por acusaciones de pedofilia y hasta la renovación del sector financiero en el vaticano.

El 13 de marzo de 2013 Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, se convirtió en la cabeza del catolicismo, tras la inesperada renuncia de su antecesor Benedicto XVI.

El Papa Francisco también se convirtió en el primer Pontífice latinoamericano, proveniente de Argentina.

|Reuters

¿Qué ha hecho el Papa Francisco a 10 años de su papado?

Apoyo a los pobres

El Papa Francisco más de una vez ha dicho que su papado es para los más pobres del mundo, por lo que ha tomado algunas medidas de humildad; por ejemplo, no vive en el Palacio Apostólico sino en una casa de huéspedes en el Vaticano, tampoco utiliza el tradicional anillo del pescador hecho de oro.

Viajes a países pobres

Dentro de sus 10 años de papado, Francisco ha preferido viajar a países marginados en Europa del Este o África, en lugar de las naciones más empoderadas.

Apoyo a la ciencia

El Papa Francisco ha mostrado su apoyo a la ciencia bajo el argumento que la ciencia y la religión no son contradictorias porque la “ciencia es un gran recurso para construir la paz”.

Perdón a los divorciados

Para la iglesia católica el divorcio es considerado un pecado, por lo que no acepta que una pareja después del divorcio se vuelva a casar; sin embargo, el Papa Francisco propuso volver a discutir el tema y perdonar a los divorciados.

Perdón a los homosexuales

A diferencia de sus antecesores, el Papa Francisco mostró su apoyo a la legalización de las bodas homosexuales: "La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello".

La comunidad católica en Puebla reacciona a las declaraciones del Papa Francisco sobre su apoyo a la legalización de la unión civil de homosexuales. pic.twitter.com/s71svQV4wW — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) October 22, 2020

Investigación a sacerdotes pedófilos

Tras el escándalo de Benedicto XVI sobre encubrir acusaciones de pedofilia contra sacerdotes, el Papa Francisco aprobó crear un tribunal para juzgar a los obispos señalados por abuso sexual o encubrimiento.

Apoyo a las mujeres en la iglesia

Dentro de sus primero 10 años de Papado, el Sumo Pontífice propuso que las mujeres tuvieran acceso a las conferencias episcopales y mostrar más apoya a ellas, aunque por ahora no pueden acceder al sacerdocio.

Viaje a Irak

Realizó una visita histórica a Irak en plena pandemia, pues fue la primera vez que un Pontífice católico llegaba al país musulman, donde solo una minoría predica la religión católica.

El Papa Francisco y el ayatolá Ali Al Sistani, se despiden tras reunirse el sábado en Nayaf en #Irak pic.twitter.com/4mAJxHZa8Z — Reuters Latam (@ReutersLatam) March 8, 2021

Canonización de Juan Pablo II

El Papa Francisco ha realizado la mayor cantidad de canonizaciones en la historia de la iglesia católica al proclamar 989 santos, entre ellos Juan Pablo II.

Apoyó acercamiento entre EU y Cuba

En 2015, el Papa Francisco envió cartas por separado a los expresidentes Barack Obama y Raúl Castro para que tuvieran un acercamiento y resolvieran los conflictos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba.

El Papa fue el gran mediador en el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países. Posteriormente, ambos mandatarios agradecieron la intervención del Pontífice.