Papa Francisco se designa a un asistente médico personal del Vaticano

El Papa Francisco designó a un enfermero de los servicios sanitarios del Vaticano para que sea su "asistente médico personal", informó la Santa Sede este jueves (4 de junio de 2022).

Se trata de una señal de que el Sumo Pontífice acepta que necesitará de mayores cuidados a medida que envejece.

Cabe señalar que en declaraciones a periodistas a bordo del avión que lo regresó a Roma luego de su viaje a Canadá, el Papa Francisco, de 85 años, señaló que su avanzada edad y su dificultad para caminar han dado paso a una nueva fase más lenta de su papado.

En un comunicado, se informó que el Vaticano identificó al asistente como Massimiliano Strappetti, coordinador de la enfermería y las instalaciones sanitarias del Vaticano, un estado soberano rodeado por Roma.

El cargo de "asistente médico personal" no existía anteriormente en este papado, esto aunque Juan Pablo II, fallecido en el año 2005, tuvo varios cuidadores médicos en los últimos años de su vida.

Cabe señalar que el Papa Francisco ya tiene un médico personal, se trata de un especialista en geriatría del Hospital Gemelli de Roma, donde el religioso argentino fue operado del intestino hace un año. Esa fue la primera vez que el Papa Francisco fue hospitalizado desde su elección efectuada en el año 2013.

El Papa Francisco nombró “asistente personal de salud” al enfermero italiano Massimiliano Strappetti quien “le salvó la vida” en julio de 2021. Vía: @mercedesdelat https://t.co/BPXOEIKnlI — ACI Prensa (@aciprensa) August 4, 2022

Papa Francisco acepta que necesita de más cuidados mientras envejece

El año pasado (2021), el Sumo Pontífice bromeó en una entrevista diciendo que fue Strappetti quien "me salvó la vida" al convencerle de que no podía seguir aplazando la operación.

El máximo representante de la Iglesia Católica, había estado sufriendo un grave estrechamiento del colon causado por la diverticulitis (la inflamación o infección en uno o más de los pequeños sacos del tracto digestivo).

En los últimos meses, el Papa Francisco ha tenido que utilizar una silla de ruedas, un bastón o un andador debido al dolor de rodilla causado por una pequeña fractura y un ligamento inflamado.