Papa Francisco encara nueva etapa de pontificado con dificultad y edad

El Papa Francisco señaló este sábado (30 de julio de 2022) que su edad avanzada y su dificultad para caminar han dado paso a una nueva etapa de su pontificado. El sumo pontífice habló de una fase más lenta de su pontificado, pero reiteró que estaría listo para renunciar algún día si problemas de salud graves le impiden dirigir a la Iglesia.

En su mensaje a los periodistas a bordo del avión que los regresaba a Roma luego de su visita de una semana en Canadá, el Vicario de Cristo les dijo: "No creo que pueda seguir haciendo viajes con el mismo ritmo que antes".

Cabe señalar que en los últimos meses, el Papa Francisco, de 85 años, ha estado usando una silla de ruedas, un bastón o un andador debido al dolor en una de sus rodillas, causado por una fractura y un ligamento inflamado.

En el viaje a bordo del avión, el Papa Francisco caminó con un bastón hasta la cabina trasera en donde viajan los reporteros, pero poco después se sentó en una silla de ruedas para la tradicional conferencia de prensa posterior a sus viajes, se trata de la primera vez que lo hace en sus 37 viajes internacionales que ha efectuado desde que fue elegido Papa en el año 2013.

Papa Francisco: "Creo que a mi edad y con esta limitación tengo que preservarme un poco para poder servir a la Iglesia, o decidir dar un paso al costado".

He viajado a #Canadá como peregrino para caminar con y por los #PueblosIndígenas: para que se siga adelante en la búsqueda de la verdad, en los caminos de sanación y reconciliación, y se siembre esperanza en indígenas y no indígenas, que desean vivir juntos fraternalmente. — Papa Francisco (@Pontifex_es) July 30, 2022

Papa Francisco baja ritmo en sus viajes internacionales

El ritmo del viaje a Canadá, que se centró en sus disculpas por el papel de la Iglesia en las escuelas residenciales para asimilar a los niños indígenas, fue más lento que en el pasado, solo efectuó dos eventos por día, además de largos períodos de descanso.

El Sumo Pontífice señaló que prefería no operarse la rodilla porque no quería que se repitieran los efectos secundarios negativos a largo plazo de la anestesia que sufrió después de una operación intestinal hace un año. Aun así, señaló que intentará seguir "viajando para estar cerca de la gente porque es una forma de servir".

El líder católico agregó que primero viajaría a lugares a los que ya había prometido ir, como Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Líbano y quizá Kazajstán, antes de decidir acerca de futuros viajes.

Papa Francisco: "Tengo toda la buena voluntad pero habrá que ver qué dice la pierna".