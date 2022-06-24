Papa Francisco ordena publicar en Internet archivos del Holocausto

El Papa Francisco ordenó la publicación en Internet de miles de archivos sobre la persecución nazi de los judios durante el Holocausto, inlcuidas las peticiones de ayuda enviadas al pontífice Pío XII.

El Vaticano informó que el archivo cuenta con 40 mil expedientes divididos en 170 volúmenes. Explicó que el 70 por ciento del material estará disponible en junio, mientras que el resto se compartirá posteriormente

“Un patrimonio documental especial, que se distingue de otras series de archivo ya por el nombre que se le dio ‘Judíos’. Un patrimonio precioso porque recoge las peticiones de ayuda enviadas al Papa pío XII por Judíos, tras el inicio de la persecución”.

El Papa Francisco indicó que todos los archivos serán accesibles al público en todo el mundo, gracias a un proyecto destinado a digitalizar todos los documentos.

¿Qué contienen los archivos del holocausto que publicará el Papa?

Los expedientes guardados por el Vaticano contienen peticiones de ayuda por parte de familias enteras o grupos de personas que eran perseguidas por los nazis durante el Holocausto.

“Las peticiones llegaron a la Secretaría de Estado, donde se activaron los canales diplomáticos para intentar prestar toda la ayuda posible, teniendo en cuenta la complejidad de la situación política a escala mundial”.

La lista creada por el Vaticano fue nombrado como "lista Pacelli" (es decir, del Papa Pío XII). La cual también estará disponible con los nombres de todos los que recibieron ayuda.

Cabe destacar que el Papa Pío XII fue acusado de no haber alzado la voz durante la persecusión nazi a los judios en el Holocausto.

“La digitalización de toda la serie Judíos disponible en Internet permitirá a los descendientes de aquellos que solicitaron ayuda buscar rastros de sus seres queridos en todo el mundo”, informó el Papa Francisco mediante un comunicado.

Hasta el momento, los archivos solo estaban disponibles para los académicos, gracias a que el Papa Franciso decidió compartirlos en 2020 para que fueran estudiados.