¿Qué conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto?

Este jueves, la Unesco rindió tributo a las personas que fallecieron durante el régimen de la Alemania nazi, en este 27 de enero que conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto.

Durante la conmemoración, la Unesco rindió tributo a la memoria de las víctimas y ratificó su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el rcismo y toda forma de intolerancia que conduzca a actos violentos.

"Las Naciones Unidas deben estar siempre en primera línea de la lucha contra el antisemitismo y todas las demás formas de fanatismo religioso y racismo", indicó la ONU.

El parlamento federal de Alemania también conmemoró el Día Internacional de las víctimas del Holocausto, incluidos los seis millones de judíos asesinados.

🇺🇳 Mensaje del #SecretarioGeneral de las Naciones Unidas, António Guterres, con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del #Holocausto.https://t.co/xHZfIbSAFo pic.twitter.com/3MA3Y9Mhb7 — ONU México (@ONUMX) January 27, 2022

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el canciller Olaf Scholz, así como el presidente del Bundesrat, Bodo Ramelow, también estuvieron presentes en la ceremonia.

¿Qué se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto?

Cada 27 de enero se conmemora el aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau, el mayor campo nazi de la muerte, que ocurrió en 1945.

En esta fecha se recuerda a los millones de judíos, así como a los prisioneros de guerra y miembros de minorías que fueron asesinados por los nazis y sus simpatizantes.

Para recordar la fecha, en 2005, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la proclamó como el 27 de enero como el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto.

“Para recordar a los seis millones de hombres, mujeres y niños judíos que perecieron en el Holocauto, a los romaníes y sintis, y a las innumerables víctimas de su horros sin presedentes y su calculadas crueldad”, indicó la ONU.

Sin embargo, además de recordar a las víctimas, el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto también busca adoptar medidas para ayudar y proteger a los más jóvenes, a las sociedades vulnerables y otras minorías étnicas como los gitanos y homosexuales

Durante la conmemoración de este año la Unesco organizará una serie de eventos, como exposiciones, mesas redondas y campañas para proteger a los más vulnerables.