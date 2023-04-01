¡Listo para Semana Santa! Papa francisco vuelve al Vaticano, recibe alta médica tras padecer bronquitis.

Decenas de fieles monstraron su felicidad este sábado, luego de que el Papa Francisco, de 86 años de edad, fuera dado de alta del hospital Gemelli, donde fue atendido durante casi una semana por un cuadro de bronquitis que se estaba complicando. ¡Está listo para Semana Santa!

Fieles católicos le dieron la bienvenida al Papa en su regreso al Vaticano.

El pontífice fue dado de alta del hospital romano por la mañana después de haber sido hospitalizado el miércoles pasado, tras quejarse de dificultades para respirar.

Su equipo aseguró que el sumo pontífice había respondido bien a una infusión de antibióticos.

El Papa Francisco retomará sus actividades el domingo 2 de abril, pues participará en un servicio para el Domingo de Ramos, un evento importante en el calendario de la Iglesia que da inicio a las celebraciones de la Semana Santa.

Victor Emanuel / Turista español:

''El me gusta mucho. Creo que Francisco es uno de los primeros papas que está renovando la iglesia, porque es el momento”.

Lorena acudió a la ciudad del Vaticano para presenciar el inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos, y fue en el último momento cuando se enteró de que el Papa Francisco sí presidiría la santa homilia: ''Esta es una emoción inesperada. Vinimos para asistir a la Misa de Domingo de Ramos de mañana y justo en el último momento nos enteramos que él no estaría allí. En cambio hoy recibimos la sorpresa. Un buen ''Día de los Inocentes''.

Alexis Burk de los Estados Unidos aseguró que el Papa es una persona muy saludable, con un corazón muy fuerte; "es un Papa real", aseguró el turista estadunidense.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó la participación del Papa Francisco en un servicio para el Domingo de Ramos.

La Semana Santa, como se la conoce, incluye una apretada agenda de rituales y ceremonias que pueden ser agotadores físicamente, incluida una procesión nocturna del Viernes Santo por el Coliseo de Roma.

Doy las gracias a todos por su cercanía y sus oraciones. Encomiendo a María a los enfermos, sobre todo a los niños, como los que he visitado en Oncología del Gemelli. Oremos por cuantos sufren la pérdida de sus seres queridos y por quienes trabajan en los hospitales. Los admiro. pic.twitter.com/hPjPokc8BU — Papa Francisco (@Pontifex_es) April 1, 2023

Antes de ser dado de alta, el Papa Francisco bautizó a un bebé dentro del hospital Gemelli

Apenas ayer por la mañana el Papa Francisco bautizó a un recién nacido en la sala de pediatría del hospital Gemelli de Roma, donde recibía tratamiento por bronquitis.

El Papa apareció en buenas condiciones físicas y visitó también a los jóvenes pacientes de la sala de oncología, llevándoles huevos de chocolate y ejemplares del libro "Jesús nació en Belén de Judea...".

Desde ayer viernes, ya se esperaba Francisco dejara el hospital hoy por la mañana, pues solo estaba en espera de los resultados de sus últimas pruebas médicas.

¡Listo para Semana Santa! Papa francisco vuelve al Vaticano, recibe alta médica tras padecer bronquitis. (Photo by Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images)|Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

¿Qué es la Semana Santa?

La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la pasión de Cristo; de la entrada a Jerusalén, la última cena, el viacrucis, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección.

La fecha de la celebración es variable: entre marzo y abril.

El Jueves Santo da comienzo el Triduo Pascual: ese mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la última cena; el Viernes Santo, la crucifixión y muerte del Señor, y la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual.

Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacan las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, muerte y resurrección de Jesús.

En algunos países se ha tomado como días de asueto, lo que también le ha valido la denominación de Semana Mayor.