VIDEO: Papa Francisco bautiza a un bebé en el hospital Gemelli de Roma

La salud del Papa Francisco ha mejorado y prueba de ello es que este viernes visitó el área pediátrica de oncología, donde convivió con los niños, repartió regalos y bautizó a un bebé recién nacido, informó el Vaticano.

En el tercer día de hospitalización del Pontífice, decidió convivir con los menores que están en el hospital Gemelli, a quienes les llevó rosarios, huevos de chocolate y ejemplares del libro “Jesús nació en Belén de Judea”.

🏥 Miguel Ángel, de pocas semanas de vida, fue bautizado esta tarde en el Hospital A. Gemelli por @Pontifex_es. Al final, el Pontífice afirmó a la madre que, cuando llevara al niño a la parroquia para inscribirlo, dijera que el Papa lo bautizó. https://t.co/xjF6h3FKwj pic.twitter.com/xN599aAdVn — Vatican News (@vaticannews_es) March 31, 2023

Video del Papa bautizando a un niño en el hospital

Durante la visita del Papa Francisco, bautizó a un bebé llamado Miguel Ángel, quien tiene pocas semanas de nacido. El momento fue grabado y compartido por el Vaticano a través de sus redes sociales.

En las imágenes se vio al padre argentino acercarse al niño que se encontraba durmiendo en el cunero, posteriormente le puso agua bendita en la cabeza, por lo que el pequeño se despertó llorando. Finalmente el padre le dio la bendición y le acarició la cara para que dejara de llorar.

Al terminar el bautizo, el padre le dijo a la mamá de Miguel Ángel que ya era un niño cristiano y que cuando fuera a la parroquia a inscribirlo, dijera que lo bautizó el Papa. Después de la visita a los pequeños de oncología, Jorge Mario Bergoglio regresó a su sala.

🏥 Esta tarde, @Pontifex_es ha visitado a los niños de la planta de oncología pediátrica del hospital A. Gemelli, llevándoles rosarios, huevos de chocolate y ejemplares del libro "Jesús nació en Belén de Judea" y bautizó a Miguel Ángel, un recién nacido. Luego, regresó a su sala. pic.twitter.com/cXSB9D5ydt — Vatican News (@vaticannews_es) March 31, 2023

¿Cuándo saldrá el Papa Francisco del hospital?

Ese mismo día, el Vaticano informó que la salud del Papa Francisco mejoraba favorablemente, por lo que se espera que el sábado 1 de abril sea dado de alta, sin embargo, no va a poder presidir la misa del Domingo de Ramos, pero sí estará presente en la Plaza de San Pedro.

El Sumo Pontífice se encuentra internado en el hospital Gemelli de Roma desde el pasado 29 de marzo, en un principio se dijo que solo iba a realizarse estudios programados; no obstante, más tarde anunciaron que los resultados arrojaron una infección pulmonar por lo que debía quedarse unos días más para recibir tratamiento.

Desde entonces, la salud del argentino ha mejorado, incluso anoche cenó pizza acompañado de los médicos y enfermeras que lo han atendido durante los días días que lleva hospitalizado; y esta mañana después de desayuno leyó algunos periódicos y se puso a trabajar.