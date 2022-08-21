El papa Francisco pide diálogo entra Iglesia y gobierno de Nicaragua

El papa Francisco pidió el domingo un diálogo "abierto y sincero" para resolver el enfrentamiento entre la Iglesia y el Gobierno de Nicaragua, tras la detención de un obispo que es uno de los principales críticos del presidente Daniel Ortega.

Estos son los primeros comentarios que el Papa hace sobre la crisis en Nicaragua, donde en los últimos meses las autoridades han detenido a sacerdotes y otros religiosos se han exiliado. Los comentario del Papa sucedieron durante su bendición semanal en la Plaza de San Pedro, ante peregrinos y turistas.

El papa Francisco, que no mencionó específicamente la detención del obispo Rolando Álvarez de Matagalpa, en el norte del país, dijo que seguía la situación en Nicaragua "con preocupación y dolor" y pidió oraciones por el país.

"Sigo de cerca, con preocupación y dolor, la situación que se ha desarrollado en Nicaragua, que involucra a personas e instituciones. Quiero expresar mi convicción y mi deseo de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica", dijo el Papa.

Sigo con preocupación y dolor la situación de Nicaragua. Quisiera expresar mi convicción y mi esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. #Recemosjuntos — Papa Francisco (@Pontifex_es) August 21, 2022

Detención del obispo Álvarez

Rolando Álvarez fue detenido el viernes durante una redada realizada antes del amanecer en Matagalpa y puesto bajo arresto domiciliario en la capital de Nicaragua, Managua.

Álvarez, un crítico del gobierno de Ortega y una de las figuras más influyentes de la Iglesia nicaragüense, había estado confinado durante dos semanas en una casa de la Iglesia en Matagalpa junto con cinco sacerdotes, un seminarista y un camarógrafo de un canal de televisión religioso.

La policía dijo que los sacerdotes, el seminarista y el camarógrafo fueron llevados a una prisión en Managua.

La relación entre la Iglesia católica y el gobierno de Ortega ha sido muy tensa desde una dura represión de las protestas en 2018, cuando la Iglesia actuó como mediadora entre el Gobierno y los manifestantes.

La Iglesia ha pedido justicia para más de 360 personas que murieron durante los disturbios.

El obispo nicaragüense Silvio Báez, también crítico con el gobierno de Ortega, se exilió en 2019.

A principios de este mes, la policía cerró siete emisoras de radio vinculadas a Álvarez y dijo que lo estaba investigando por supuesta conspiración.

La #represión no para en #Nicaragua, un #PaísFachada sometido a la dictadura de Daniel Ortega.



La policía arrestó al obispo Rolando Álvarez, un crítico del régimen.@Radiohen con los detalles en @TvAquiEntreNos pic.twitter.com/onwI2YHhom — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2022

Arquidiócesis mexicana denuncia represión en Nicaragua

A propósito de la detención del Monseñor Rolando Álvarez, la Arquidiócesis en México, a través de la revista Desde la fe, puntualizó que el régimen de Daniel Ortega no ha permitido que exista la democracia desde hace 40 años.

Señalaron que un grupo dominado por la ideología izquierdista se ha consolidado en latinoamérica desde el 2006 con la promesa de ponerle fin a la pobreza, apertura a la inversión extranjera y el respeto a los derechos humanos, respetando a la Iglesia Católica; sin embargo, ‘han dejado de lado todas las promesas, cambiando las leyes a su conveniencia y acallando a los críticos de cualquier signo, con el único interés de mantenerse en el poder.’

Recordaron que la reelección de 2021 ha sido una de las más fraudulentas y represivas, en las que censuraron a los medios de comunicación, al mismo tiempo que encarcelaron a candidatos de oposición y agredieron directamente a las Hermanas de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, hasta expulsarlas de Nicaragua.

Desde entonces, los atropellos a la Iglesia y los derechos humanos no han cesado, siendo la detención de Rolando Álvarez, Obispo de Matagalpa, el último de estos.

Resaltaron que tanto la ONU como la Organización de Estados Americanos se han pronunciado en contra de la situación que atraviesa Nicaragua; sin embargo, la respuesta por parte de la pareja presidencial ha sido que las acciones son para ‘recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas’.

Finalmente, recuperaron el pronunciamiento del Papa Francisco, el cual pidió este domingo abrir el diálogo con Nicaragua.

