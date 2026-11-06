El Papa León XIV inició con su gira por Latinoamérica, pese a las dudas que surgieron sobre su estado de salud después de someterse a una cirugía.

El pontífice de la iglesia católica arrancó este viernes 6 de noviembre un recorrido de 12 días que incluye actividades religiosas, encuentros con autoridades y visitas a distintas ciudades de la región.

Papa León XIV visitará a la Virgen de Guadalupe en Uruguay

Este viernes el Papa León XIV llegó a Uruguay, donde tiene previsto visitar la parroquia de la Virgen de Guadalupe, ubicada en el barrio de Casavalle.

Posteriormente, continuará su recorrido hacia Argentina y Perú, país donde vivió cerca de dos décadas como misionero y obispo.

#IMPORTANTE | El Vaticano desmiente la visita del Papa León XIV a México.



El portavoz Matteo Bruni aclaró que se referían a la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Casavalle, Uruguay y no a la de Ciudad de México.https://t.co/TblA0gr7JT pic.twitter.com/JWvN2PKo5F — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 3, 2026

Entre el 6 y el 17 de noviembre, el líder de la iglesia católica realizará 14 vuelos, dos de ellos en helicóptero, y tiene programados 36 discursos y alrededor de 50 actividades.

En total, visitará 10 ciudades, encabezará celebraciones religiosas multitudinarias, participará en vigilias al aire libre y sostendrá reuniones con representantes políticos.

Papa León XIV contará con equipo médico en su visita a Latinoamérica

Las preocupaciones sobre su salud surgieron después de que el Papa León XIV fuera sometido el mes pasado a una operación para retirar un tercio de su pulmón derecho.

La intervención se realizó tras detectar un pequeño tumor durante unos estudios médicos de rutina, que posteriormente confirmaron que era cancerígeno.

Después de la cirugía, el médico responsable de la intervención, Stefano Margaritora, señaló que no existían razones clínicas para impedir que el pontífice realizara el viaje.

Sin embargo, funcionarios del Vaticano confirmaron que el Papa León XIV estará acompañado por personal médico durante sus desplazamientos.

El portavoz del Vaticano explicó que el pontífice no presenta una enfermedad crónica y describió su condición como la de una persona de 71 años con buen estado general de salud.